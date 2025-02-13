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مزودة بمفاعلين نوويين، معلومات عن حاملة الطائرات الأمريكية بعد اصطدامها قرب بورسعيد (فيديو)

حاملة الطائرات هاري
حاملة الطائرات هاري ترومان، فيتو

كشف الأسطول السادس للبحرية الأمريكية، تفاصيل دقيقة حول اصطدام حاملة الطائرات من فئة نيميتز هاري إس ترومان، بسفينة تجارية ضخمة قرب محافظة بورسعيد.

اصطدام حاملة طائرات أمريكية قرب مصر 

وقال الأسطول السادس: إن حاملة الطائرات الأمريكية هاري إس ترومان، اصطدمت بسفينة تجارية كبيرة مساء الخميس، بالقرب من بورسعيد المصرية في البحر الأبيض المتوسط. 

ووفق قناة " "إي بي سي نيوز" الأمريكية، ذكر البيان الصادر عن الأسطول السادس، أن "حاملة الطائرات من فئة نيميتز هاري إس ترومان (CVN 75) اصطدمت بالسفينة التجارية بشيكتاش-إم في حوالي الساعة 11:46 مساءً بالتوقيت المحلي يوم 12 فبراير أثناء عملها في محيط بورسعيد في مصر في البحر الأبيض المتوسط". 

معلومات عن حاملة الطائرات الأمريكية بعد حادث الاصطدام

وشمل الاصطدام تصادمًا نادرًا بين سفينتين كبيرتين، حيث اصطدمت حاملة الطائرات الأمريكية التي يبلغ وزنها 100 ألف طن بسفينة الشحن التجارية "بشيكتاش-إم" التي يبلغ وزنها 53 ألف طن وترفع العلم البنمي.

حاملة طائرات أمريكية، فيتو
حاملة طائرات أمريكية، فيتو

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو فيضانات على متن حاملة الطائرات التي تحمل على متنها طاقما من 5 آلاف بحار، وما زالت الحادثة قيد التحقيق.

هاري ترومان تعتمد على مفاعلين نوويين وأربعة أنظمة دفع

وتعتمد حاملة الطائرات هاري ترومان على مفاعلين نوويين وأربعة أنظمة دفع، وقال بيان الأسطول السادس إن أنظمة الدفع النووي في السفينة لم تتأثر وكانت في "حالة آمنة ومستقرة".

وكانت حاملة الطائرات الأمريكية التي اصطدمت بالسفينة التجارية قرب بورسعيد، ومجموعتها الضاربة تعمل في البحر الأحمر منذ منتصف ديسمبر الماضي، في إطار مهمة التصدي لهجمات الحوثيين التي تنطلق من اليمن على السفن التجارية لمساندة غزة.

وكانت حاملة الطائرات قد وصلت إلى قاعدة بحرية في جزيرة كريت اليونانية، في وقت سابق من الأسبوع.

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