الأحد 19 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الحوثيون: استهدفنا حاملة طائرات أمريكية وقطعا حربية بصواريخ مجنحة وطائرات مسيّرة

المتحدث باسم الحوثيين
المتحدث باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، فيتو

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية ليل السبت الأحد استهداف حاملة الطائراتِ الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" وعدد من القطع الحربية التابعة لها بصواريخ مجنحة وطائرات مسيّرة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان له: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على المجازر الأخيرة بحق إخواننا في غزة، وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذ سلاح الجو المسيّر والقوة الصاروخية والقوات البحرية في القوات المسلحةِ اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" وعددا من القطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر بعدد من الطائرات المسيّرة والصواريخ المجنحة، ويعد هذا الاستهداف للحاملة هو الثامن منذ قدومها إلى البحرِ الأحمر".

وأكد سريع أن "العملية قد حققت أهدافها بنجاح"، مشيرا إلى أنه "تم إجبار حاملة الطائرات الأمريكية على مغادرة مسرح العمليات".

وختم المتحدث العسكري بيانه بالقول: "إن القوات المسلحة اليمنية تحذر القوات المعادية في البحر الأحمر من مغبة أي عدوان على بلدنا خلال فترة وقف إطلاق النار في غزة وأنها ستواجه أي عدوان بعمليات عسكرية نوعية ضد تلك القوات بلا سقف أو خطوط حمراء".

وفي بيانين منفصلين، أعلن الحوثيون أمس السبت، استهداف هدفين حيويين في منطقة "أم الرشراش" (إيلات) بصاروخين اثنين أحداهما باليستي والآخر مجنح، بالإضافة إلى  استهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية في يافا بصاروخ باليستي من نوع "ذو الفقار".

يوم الجمعة الماضي، أعلن الحوثيون مهاجمة أهداف إسرائيلية في إيلات ويافا وعسقلان بالصواريخ والمسيّرات، بالإضافة إلى استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" شمالي البحر الأحمر بعدد من الطائرات المسيّرة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جماعة الحوثى حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس هاري ترومان العميد يحيي سريع الشعب الفلسطيني غزة القوات المسلحة اليمنية إيلات أم الرشراش العدوان الأمريكي البريطاني

مواد متعلقة

صافرات الإنذار تدوي وسط إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن

أول هجوم لـ الحوثي على إسرائيل بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الاحتلال يكشف أهداف الضربة الجديدة ضد الحوثيين

إعلام الحوثيين: 5 غارات أمريكية بريطانية على محافظة عمران
ads

الأكثر قراءة

أنت لا تجيد الترجمة، صفقات الأهلي تشعل الخلاف بين كولر ومترجمه بالمؤتمر الصحفي

رامز جلال يخدع حضور حفل "جوي أووردز" بمقلب جديد

تكلفته جنيه ونصف، وزير التموين يكشف حقيقة رفع سعر رغيف الخبز في 2025

الأقباط الأرثوذكس يحتفلون بعيد الغطاس المجيد اليوم

لقطة إنسانية مؤثرة، كريم عبد العزيز يقبل يد والده بعد تكريمه بـ"جوي أووردز"

وزير التموين يكشف حقيقة تحريك أسعار السكر والسلع التموينية في 2025(فيديو)

تامر عاشور وأنغام يتقاسمان جائزة "جوي أووردز" للأغنية الأكثر رواجا على مدار العام

وزير التموين: 2025 تشهد إضافة كل مستحقي الدعم وخروج غير المستحقين

منوعات

المزيد

قصة نجاة بحار بريطاني انقلب يخته لأيام بمياه متجمدة

الأحجار الكريمة إرث ثقافي يمتد لآلاف السنين (فيديو وصور)

ترامب يمنح تيك توك إعفاء من الحظر لمدة 90 يوما

إصابة 30 شخصًا بحادث مصعد تزلج في إسبانيا

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في السوق اليوم السبت 18-1-2025

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت 18-1-2025

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم السبت 18-1-2025

سعر القصدير اليوم السبت 18-1-2025 في البورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

7 قرارات حاسمة لمواجهة مخالفات أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 19 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

أسماء سورة غافر وفضائلها وما ورد بشأنها

المزيد
الجريدة الرسمية