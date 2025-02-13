المستشفيات المصرية تستقبل 40 مصابا ومريضا فلسطينيا

نقلت سيارات الإسعاف في محافظة شمال سيناء اليوم الخميس، 40 مصابا ومريضا فلسطينيا للعلاج في المستشفيات المصرية بعد عبورهم من معبر رفح البري.

أعلنت مصادر طبية في محافظة شمال سيناء نقل 40 مصابا فلسطينيا و32 مرافقا للعلاج في المستشفيات المصرية بعد عبورهم من معبر رفح.

واصطفت عشرات المعدات الثقيلة أمام الجانب المصري من معبر رفح تمهيدا لدخولها قطاع غزة، وفق قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس.

استعدادا لدخول قطاع غزة

وأشارت القناة إلى “اصطفاف شاحنات تحمل منازل متنقلة أمام الجانب المصري من معبر رفح استعدادا لدخول قطاع غزة. دخل ما يزيد على 150 شاحنة محملة بالخيام التي تقدر بـ10 آلاف خيمة إلى مناطق شمال قطاع غزة عبر معبر زيكيم الإسرائيلي”.

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