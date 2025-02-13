الخميس 13 فبراير 2025
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خارج الحدود

بعد اصطفافها قرب معبر رفح، مكتب نتنياهو: لن تدخل منازل متنقلة إلى غزة

منازل متنقلة، فيتو
منازل متنقلة، فيتو

زعم متحدث باسم مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن ما يتم تناقله حوّل حل الأزمة في قطاع غزة، "أخبار زائفة".

معبر رفح يدار من قبل قوة متعددة الجنسية

وأوضح متحدث باسم مكتب نتنياهو أن معبر رفح يدار من قبل قوة متعددة الجنسية، فقط من أجل "إخراج سكان غزة لدول أخرى".

كما أكد أنه "لن تدخل منازل متنقلة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، خلافا لما يتم تداوله"، وذلك في تصريحات رسمية الخميس.

وتأتي التصريحات بعد أن اصطفت عشرات المعدات الثقيلة أمام الجانب المصري من معبر رفح تمهيدا لدخولها قطاع غزة، حسب ما أشارت مصادر مصرية، اليوم الخميس.

دخول ما يزيد على 150 شاحنة محملة بالخيام

من جانبه، أفادت سكاي نيوز عربية في رفح المصرية بدخول ما يزيد على 150 شاحنة محملة بالخيام التي تقدر بـ10 آلاف خيمة إلى مناطق شمال قطاع غزة عبر معبر زيكيم الإسرائيلي.

وقبل أيام، كشفت مصدر مصري مسؤول، أن "103769 فلسطينيا هو إجمالي أعداد الوافدين من معبر رفح البري حتى الآن".

إجراء محادثات مع مسؤولين مصريين بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

وكان وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية، رئيس الحركة في قطاع غزة، وصل إلى القاهرة، أمس الأربعاء، لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

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نتنياهو وزراء الاحتلال الإسرائيلي قوة متعددة الجنسية معبر رفح منازل متنقلة

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