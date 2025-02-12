نقل 41 مصابا فلسطينيا من معبر رفح البري للعلاج في المستشفيات المصرية

نقلت سيارات الإسعاف المصرية اليوم الأربعاء 41 مصابا ومريضا فلسطينيا للعلاج في المستشفيات المصرية بعد عبورهم من معبر رفح.

نقل 41 مصابا ومريضا فلسطينيا للعلاج في المستشفيات المصرية من معبر رفح البري



أعلنت مصادر طبية في محافظة شمال سيناء عن نقل 41 مصاب فلسطيني و63 مرافقا للعلاج في المستشفيات المصرية بعد عبورهم من معبر رفح.





محافظ شمال سيناء يزور الفلسطينيين بمركز استشفاء الشيخ زويد

وفي سياق آخر أجري اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم، زيارة تفقدية إلي مركز الاستشفاء بمدينة الشيخ زويد.



وخلال جولته التفقدية اطمئن المحافظ على الفلسطينيين الذين يقيمون بالمركز عقب إنتهاء فترة علاجهم في مستشفيات المحافظة.

وأكد المحافظ علي أن المحافظة تقوم بتقديم الخدمات الطبية والصحية والمعيشية للفلسطينيين الذين يقيمون في المركز.



وحرص المحافظ خلال زيارته إلى المركز علي مصافحة الفلسطينيين والحديث معهم والتعرف على أحوالهم ومطالبهم والتوجيه بتلبيتها.



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