الأربعاء 12 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نقل 41 مصابا فلسطينيا من معبر رفح البري للعلاج في المستشفيات المصرية

سيارات الإسعاف
سيارات الإسعاف

نقلت سيارات الإسعاف المصرية اليوم الأربعاء 41 مصابا ومريضا فلسطينيا للعلاج في المستشفيات المصرية بعد عبورهم من معبر رفح.

 

نقل 41 مصابا ومريضا فلسطينيا للعلاج في المستشفيات المصرية من معبر رفح البري 
 

أعلنت مصادر طبية في محافظة شمال سيناء عن نقل 41 مصاب فلسطيني و63 مرافقا للعلاج في المستشفيات المصرية  بعد عبورهم من معبر رفح.

محافظ شمال سيناء يتفقد معبر رفح البري ويستقبل الجرحى الفلسطينيين

مصدر مسئول: أكثر من 103 آلاف فلسطيني عبروا معبر رفح حتى الآن


 

محافظ شمال سيناء يزور الفلسطينيين بمركز استشفاء الشيخ زويد

 

وفي سياق آخر أجري اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم، زيارة تفقدية إلي مركز الاستشفاء بمدينة الشيخ زويد.


وخلال جولته التفقدية اطمئن المحافظ على الفلسطينيين الذين يقيمون بالمركز عقب إنتهاء فترة علاجهم في مستشفيات المحافظة.
وأكد المحافظ علي أن المحافظة تقوم بتقديم الخدمات الطبية والصحية والمعيشية للفلسطينيين الذين يقيمون في المركز.


وحرص المحافظ خلال زيارته إلى المركز علي مصافحة الفلسطينيين والحديث معهم والتعرف على أحوالهم ومطالبهم والتوجيه بتلبيتها.
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأسعاف المصرية الجرحى الفلسطينيين اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء المستشفيات المصرية شمال سيناء محافظة شمال سيناء مريض فلسطيني
ads

الأكثر قراءة

ترامب يريد فتحة البحر بين قبرص ومصر، مقترح ضم غزة إلى سيادة تركيا يثير الجدل

مجلس الوزراء يناقش غدا حزمة الحماية الاجتماعية.. ومدبولي يعقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي

شعبة الذهب: ارتفاعات كبيرة في الأسعار خلال 2025

بعد تفعيل بند شرائه، كشف حساب كهربا مع الأهلي والاتحاد الليبي

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

أسعار سبائك الذهب بالصاغة، السبيكة 1 جرام تتخطى الــ 5 آلاف جنيه

ارتفاع درجات الحرارة بدءًا من الأسبوع المقبل

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 12-2-2025 في الأسواق

منوعات

المزيد

ضباب برائحة كيميائية يثير الذعر والقلق في فلوريدا

بريطاني خسر 40 مليار جنيه في القمامة عام 2013، ويفكر بشراء مقلب النفايات للبحث عنها

عراقي يعاقب أبناءه صعقا بالكهرباء لرسوبهم في الامتحانات

تايلور سويفت توزع أموالًا على العمال في إحدى الحفلات (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الأربعاء 12-2-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025 في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 12-2-2025 في الأسواق

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-2-2025 في مصر (آخر تحديث)

المزيد
ads

انفوجراف

الإمارات والبحرين ضمن القائمة.. أكبر مصدري الألومنيوم إلى أمريكا في 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحشرات في المنام وعلاقته بالأعداء ووجود الكثير من الخصومات

هل كان المشركون يعبدون الجن؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير رؤية الملح في المنام وعلاقتها بجلب البركات والخير

المزيد
الجريدة الرسمية