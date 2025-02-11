أجرى اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بمعبر رفح البري.

محافظ شمال سيناء يتفقد معبر رفح البري ويستقبل الجرحى الفلسطينيين



وخلال جولته التفقدية تابع المحافظ إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، بجانب متابعة استقبال الجرحى والمرضى الفلسطينيين.



وأكد المحافظ علي الدعم المتواصل للأشقاء الفلسطينيين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا علي أن موقف مصر ثابت منذ اللحظة الاولى وأنه لا تهجير للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية.



وأجري المحافظ عدد من اللقاءات الإعلامية لمختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.

محافظ شمال سيناء يستقبل الجرحي الفلسطينيين

كما أجري اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، جولة تفقدية في مستشفي العريش العام وخلال جولته التفقدية إستقبل المحافظ الدفعة العاشرة من الجرحي الفلسطينيين أثناء وصولهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



كما قام المحافظ بزيارة الجرحي والمرضي الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في المستشفي، والذين وصلوا خلال الأيام الماضية.

وخلال زيارته للمستشفى اطمئن المحافظ على الخدمات الطبية المقدمة للجرحي الفلسطينيين، والخدمات المتنوعه المقدمة للمرافقين لهم.

وأكد المحافظ أن زيارته للمستشفى تأتي في إطار زياراته المتكررة لمختلف مستشفيات المحافظة لاستقبال وزيارة الجرحي الفلسطينيين.

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