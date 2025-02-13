الخميس 13 فبراير 2025
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خارج الحدود

اصطفاف معدات وشاحنات تحمل منازل متنقلة لغزة أمام معبر رفح

منازل متنقلة، فيتو
منازل متنقلة، فيتو

تصطف عشرات المعدات الثقيلة أمام الجانب المصري من معبر رفح تمهيدا لدخولها قطاع غزة، وفق قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس.

استعدادا لدخول قطاع غزة

وأشارت القناة إلى “اصطفاف شاحنات تحمل منازل متنقلة أمام الجانب المصري من معبر رفح استعدادا لدخول  قطاع غزة. دخل ما يزيد على 150 شاحنة محملة بالخيام التي تقدر بـ10 آلاف خيمة إلى مناطق شمال قطاع غزة عبر معبر زيكيم الإسرائيلي”.

 محادثات مع مسؤولين مصريين بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

وكان وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية، رئيس الحركة في قطاع غزة، وصل إلى القاهرة، أمس الأربعاء، لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، تأجيل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الذين كان من المقرر إطلاق سراحهم بعد غد السبت حتى إشعار آخر، متهما إسرائيل بعدم الالتزام ببنود الاتفاق.

 إسرائيل تهدد بإنهاء الهدنة 

فيما هددت إسرائيل بإنهاء الهدنة إذا لم يتم الإفراج عن الاسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة بحلول السبت المقبل.

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