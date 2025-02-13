الخميس 13 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

مؤشر الدولار يتلون بالأحمر، مفاجأة في التداولات العالمية اليوم الخميس

مؤشر الدولار، فيتو
مؤشر الدولار، فيتو

مؤشر الدولار، شهدت  الأسواق المالية العالمية تحركات سلبية ملحوظة في تداولات الدولار مساء اليوم، خاصة بعد بيان الفيدرالي الأمريكي الأخير بتثبيت أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي انعكس بالسلب على مؤشر الدولار بحركة التداولات اليوم الخميس 13 فبراير 2025.

اقرأ التالى: مؤشر الدولار (Dollar Index) بالتداولات العالمية

 

 


هبوط في مؤشر الدولار الأمريكي

دفع قرار الفيدرالى الأمريكي الأخير مع ارتفاع مؤشر الذهب المستمر إلى هبوط طفيف في  مؤشر الدولار الأمريكي، حيث بلغ مستوى 107.29 نقطة، وقد ساهمت هذه البيانات في توفير صورة أكثر وضوحًا للوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة، ما أثر على مؤشر الدولار بتداولات اليوم.
 
 اقرأ التالى: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 16 يناير 2025

 

 

 

 

مؤشر الدولار - فيتو 
مؤشر الدولار - فيتو 

 

ماذا تعرف عن مؤشر الدولار؟ ( US Dollar Index )

مؤشر الدولار أو (US Dollar Index) يعني نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى، المؤشر الأكثر شعبية للدولار USDX تشكله غرفة تجارة نيويورك، ويظهر علاقة الدولار بالعملات الستة التالية: (اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني)، كما أن العملات لديها حصص مختلفة في السلة، ومن هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط مرجح من أسعار العملات. 

يذكر أن الحصة الأكبر لليورو ـ 50%، وكثيرًا ما يستخدم المتداولون مؤشر USDX كمؤشر للتحليل التقني ويحتسب من قبل الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، وهو متوسط سعر صرف الدولار مقابل 26 عملة.

موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكى القادم بعد تثبيت سعر الفائدة اليوم

يتبقي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) 7 اجتماعات دورية خلال عام 2025، ويأتي الاجتماع القادم في 19 مارس المقبل.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تداولات مؤشر الدولار أسعار الفائدة التداولات مؤشر الدولار الأمريكي الدولار الأمريكي الفيدرالى الامريكى

مواد متعلقة

ارتفاع جديد في سعر الدولار بختام تعاملات الخميس بالبنوك المصرية

ارتفاعات مستمرة، سعر الذهب خلال تعاملات الخميس 13-2-2025 (آخر تحديث)

رقم قياسي، ارتفاعات متتالية في سعر الذهب بمنتصف تعاملات الخميس

أسعار الذهب صباح اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر الدولار النهارده في البنوك المصرية الخميس 13 فبراير 2025

تراجع أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء، وهذا العيار يسجل 4090 جنيها

قفزة كبيرة في سعر الدولار بالبنك المركزي ختام تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة تعوض بعض خسائرها وتربح 3 مليارات جنيه، وخبير يكشف سر الضغوط البيعية للأجانب على أداء سوق المال، وأسباب تذبذب المؤشرات
ads

الأكثر قراءة

اصطدام حاملة طائرات أمريكية بسفينة تجارية قرب مصر

مدبولي: زيادة المرتبات والأجور اعتبارًا من العام المالي الجديد

11 قرارا عاجلا لرئيس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي

رئيس الوزراء: حزمة حماية اجتماعية جديدة قبل رمضان، وزيادة الأجور في يوليو

أمير عزمي يعلن رحيل جروس عن الزمالك برسالة مؤثرة

تعرف على قيمة راتب البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك المنتظر

كهربا يوجه رسالة مؤثرة للأهلي وجماهيره بعد انتقاله نهائيًا للاتحاد الليبي

إعمار بدون تهجير، تفاصيل خطة مصرية قيد النقاش تعيد غزة لطبيعتها خلال 3 سنوات

منوعات

المزيد

امرأة بريطانية تتعرض للتشوه بعد عملية تجميل

هزات جليدية في أعماق جرينلاند لأول مرة

اكتشاف يرقات "ماكرة" تعيش في مستوطنات النمل بالمغرب

سيلينا جوميز تطلق أغنية جديدة بمناسبة عيد الحب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 13-2-2025 بالأسواق

رقم قياسي، ارتفاعات متتالية في سعر الذهب بمنتصف تعاملات الخميس

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الخميس 13-2-2025 في الأسواق

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الخميس 13-2-2025 بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

محمد صلاح الأكثر مساهمة في تاريخ الدوري الإنجليزي خارج ملعبه (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شاهد، احتفالية ليلة النصف من شعبان بمسجد مصر الكبير

ما كيفية إحياء ليلة النصف من شعبان؟ وما الذي على المسلم فعله لإحياء هذه الليلة المباركة؟

تعرف على فضل من أحيا ليلة النصف من شعبان وسبب تسميتها بـ “ليلة الغفران”

المزيد
الجريدة الرسمية