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اقتصاد

حركة مؤشر الدولار (Dollar Index) بالتداولات العالمية

مؤشر الدولار، فيتو
مؤشر الدولار، فيتو

مؤشر الدولار، ارتفع مؤشر الدولار خلال حركة التداولات العالمية، اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024، بعد الهبوط الأخير في المؤشر خلال تعاملات أكتوبر نتيجة قرار الفيدرالي الأمريكي، ليلامس مؤشر الدولار مستوى 104.32 نقطة للبيع بحركة التداولات العالمية.

حركة مؤشر الدولار عالميا 

 حقق سعر مؤشر الدولار اغلاقا جديدا جديد عند مستوى 104.32 نقطة، كما أنه من المتوقع تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي تحفيز السعر لاستئناف الصعود ليضغط قريبا عند مستوى 105 نقاط. 

ماذا تعرف عن مؤشر الدولار؟ ( US Dollar Index )

مؤشر الدولار أو (US Dollar Index) يعني نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى، المؤشر الأكثر شعبية للدولار USDX تشكله غرفة تجارة نيويورك، ويظهر علاقة الدولار بالعملات الستة التالية: (اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني)، كما أن العملات لديها حصص مختلفة في السلة، ومن هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط مرجح من أسعار العملات. 

 

الدولار - فيتو 
الدولار، فيتو 

 

يذكر أن الحصة الأكبر لليورو ـ 50%، وكثيرًا ما يستخدم المتداولون مؤشر USDX كمؤشر للتحليل التقني ويحتسب من قبل الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، وهو متوسط سعر صرف الدولار مقابل 26 عملة.

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