الخميس 13 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اعتماد 12 مليون جنيه لإعادة الإنارة بكوبرى بديل خزان أسوان الحر (صور)

كوبرى بديل خزان اسوان
كوبرى بديل خزان اسوان

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لإدارة المرور لتكثيف الحملات المرورية بطول محور وكوبرى بديل خزان أسوان الحر، مع تشديد الرقابة والمراقبة بالرادار على فترات متباينة ومفاجئة للحد من السرعات الزائدة والسير العكسى لمنع وقوع الحوادث والحفاظ على سلامة الأرواح.

اعتماد ١٢ مليون جنيه لاعادة تركيب الكابل الرئيسى 

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أنه بناءًا على طلب المحافظة وافق الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل على إعتماد 12 مليون جنيه لإعادة تركيب الكابل الرئيسى للكهرباء من أجل تغذية أعمدة الإنارة وتشغيلها بكامل طاقتها بطول 5 كم بعد الكوبرى تجاه المطار لتحقيق الأمان والسلامة أمام قائدى السيارات والمركبات.

 

وكلف بتشكيل لجنة فنية برئاسة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ، وعضوية مديرى المرور والطرق والهيئة العامة للطرق والكبارى ورئيس مركز ومدينة أسوان من أجل تنفيذ الحلول الهندسية السريعة والعاجلة لتحديد مسارات النزول والطلوع للكوبرى من خلال تركيب الحواجز الخرسانية بإرتفاعات مناسبة ووضع العلامات الإرشادية واللوحات الفوسفورية، مع تركيب المطبات الصوتية، وكاميرات المراقبة، لحين الإنتهاء من الأعمال النهائية للمطالع والمنازل والمداخل والمخارج.

وقد كشف إسماعيل كمال عن أنه تم التنسيق مع مدير أمن أسوان اللواء محمد أبو الليل لوضع تمركز أمنى ثابت بمنتصف الكوبرى، مع زيادة إنتشار الدوريات الشرطية بالمداخل والمخارج للحد من أى مخالفات، ولتأمين حركة المرور على الوجه الأكمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

​ أسوان وزير الصناعة خزان أسوان - المولدات الكهربائية الأمن

مواد متعلقة

في استجابة من محافظ أسوان، افتتاح مكتب تطعيمات الحجاج والمعتمرين بدراو

شملت 48 قيادة، محافظ أسوان يعتمد حركة محليات

محافظ أسوان يستعرض جهود حل أزمة مياه الشرب ويتوعد المسؤولين عنها (صور)

محافظ أسوان يحيل مدير قطاع المياه للتحقيق

ads

الأكثر قراءة

اصطدام حاملة طائرات أمريكية بسفينة تجارية قرب مصر

مدبولي: زيادة المرتبات والأجور اعتبارًا من العام المالي الجديد

11 قرارا عاجلا لرئيس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي

رئيس الوزراء: حزمة حماية اجتماعية جديدة قبل رمضان، وزيادة الأجور في يوليو

أمير عزمي يعلن رحيل جروس عن الزمالك برسالة مؤثرة

تعرف على قيمة راتب البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك المنتظر

كهربا يوجه رسالة مؤثرة للأهلي وجماهيره بعد انتقاله نهائيًا للاتحاد الليبي

إعمار بدون تهجير، تفاصيل خطة مصرية قيد النقاش تعيد غزة لطبيعتها خلال 3 سنوات

منوعات

المزيد

امرأة بريطانية تتعرض للتشوه بعد عملية تجميل

هزات جليدية في أعماق جرينلاند لأول مرة

اكتشاف يرقات "ماكرة" تعيش في مستوطنات النمل بالمغرب

سيلينا جوميز تطلق أغنية جديدة بمناسبة عيد الحب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 13-2-2025 بالأسواق

رقم قياسي، ارتفاعات متتالية في سعر الذهب بمنتصف تعاملات الخميس

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الخميس 13-2-2025 في الأسواق

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الخميس 13-2-2025 بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

محمد صلاح الأكثر مساهمة في تاريخ الدوري الإنجليزي خارج ملعبه (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شاهد، احتفالية ليلة النصف من شعبان بمسجد مصر الكبير

ما كيفية إحياء ليلة النصف من شعبان؟ وما الذي على المسلم فعله لإحياء هذه الليلة المباركة؟

تعرف على فضل من أحيا ليلة النصف من شعبان وسبب تسميتها بـ “ليلة الغفران”

المزيد
الجريدة الرسمية