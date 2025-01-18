27 ألفا و921 طالبا يؤدون اليوم امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بأسوان

قال محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، إن تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢٥/٢٠٢٤، والتي تنطلق اليوم السبت بجميع مدارس المحافظة، موضحًا أن سيؤدي ٢٧ ألفًا و٩٢١ طالبًا وطالبة نظام (عام - لغات - رياضي - خاص - دمج) بالإضافة إلى طلاب مدرسة النيل المصرية الدولية، امتحاناتهم أمام ١٩١ لجنة بواقع (٨٦٦٦ طالبًا وطالبة).

٥٧ لجنة امتحان بإدارة أسوان التعليمية

أضاف أنهم موزعين على ٥٧ لجنة بإدارة أسوان التعليمية - ٢٠٣٢ طالبًا وطالبة موزعين على ١٦ لجنة بإدارة دراو التعليمية - ١٩٩٤ طالبًا وطالبة موزعين على ١٥ لجنة بإدارة نصر النوبة التعليمية - ٧٢٠٦ طلاب وطالبات موزعين على٥٣ لجنة بإدارة كوم امبو التعليمية - ٨٠٢٣ طالبًا وطالبة موزعين على ٥٠ لجنة بإدارة إدفو التعليمية.

أوضح الرشيدى أنه لأول مرة فى أسوان يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحانهم بنظام البوكليت "الأسئلة والإجابة بنفس النموذج"، وتم شرح نظام البوكليت للطلاب بجميع الإدارات التعليمية،موجها بإعداد النماذج الاسترشادية لجميع المواد، وتم نشرها على الصفحات الرسمية للمديرية والإدارات التعليمية، وشرح ومتابعة تدريب الطلاب على نظام البوكليت، والرد على كافة الأسئلة والاستفسارات التي طرحها الطلاب،والرد على الشائعات التي دارت حول امتحانات البوكليت، لطمأنة الطلاب.

وأشار إلى أن أسئلة البوكليت هى نفس أسئلة الامتحانات التقليدية (ورقة أسئلة وكراسة إجابة) ولكن ترتيب الأسئلة بشكل مختلف، حيث يوجد داخل كل لجنة أربعة نماذج (أ.ب.ج.د) يتم توزيعها على الطلاب، بحيث يتسلم الطالب نموذج مخالف للطالب الذى يليه أو المجاور له،وتم عقد سلسلة من الاجتماعات مع السادة رؤساء لجان، سواء عن طريق المقابلة، أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بسير اللجان.

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