الأحد 19 يناير 2025
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محافظات

محافظ أسوان: تلبية مطالب الأهالي من أولوياتنا (صور)

لقاء محافظ اسوان
لقاء محافظ اسوان مع الاعلاميين

قال محافظ أسوان اللواء الدكتور اسماعيل كمال إن تلبية مطالب وإحتياجات المواطن الأسوانى تعتبر هدفنا جميعًا لتحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة له تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

اللقاء الدورى لمحافظ أسوان

 

جاء ذلك خلال اللقاء الدورى محافظ أسوان مع ممثلى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، والتى كانت أبرز محاوره تشغيل أكثر من 2000 مشروع ضمن القرى المدرجة بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل خلال الأيام القادمة، والاهتمام بملفات النظافة العامة، والتطوير والتجميل والبنية التحتية والتصالح فى مخالفات البناء والتقنين وضبط الأسعار، وتوفير أسطوانات البوتاجاز بأفكار مبتكرة لمواجهة الاحتكار، والإدارة الجيدة لمشكلة عدم انتظام مياه الشرب ببعض المناطق السكنية بمدينة أسوان.

ويأتى اللقاء ضمن فعاليات الإحتفال بالعيد القومى الـ 54 للمحافظة، وقد أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه فى بشرى سارة لأهالى أسوان تم التواصل مع المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية لزيادة حصة المحافظة من أسطوانات البوتاجاز بنسبة تصل إلى 40 % لتلبية إحتياجات المواطنين، فضلًا عن الإتفاق مع شركة بتروجاس لإقامة 2 وحدة متنقلة لتعبئة أسطوانات البوتاجاز بعد تخصيص قطعة أرض فى كوم أمبو لهذا الشأن، وبالتوازى تم التنسيق مع محافظة الأقصر لتعبئة بعض الأسطوانات الأخرى بها وفى نفس الوقت تقوم اللجان المختصة للتفتيش على مصنع تعبئة البوتاجاز بما يساهم فى مواجهة الاحتكار وتوفير هذه السلعة الحيوية فى الأسواق بالشكل المطلوب.

وأوضح أنه يوجد تنسيق مستمر مع اللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان لإعادة الانضباط للشارع، وخاصة ضبط حركة مركبات التوك توك بالترخيص لها، ومصادرة المخالف منها من خلال اللجان المختصة، وعربات الحنطور، حيث سيتم استخراج رخصة إدارية لأصحابها وسائقيها، مع تخصيص موقع لهم ليتم تحديد خط سيرهم وفقًا لمطلب الشركات من أجل تحقيق السيطرة الكاملة عليهم، بالإضافة إلى مواجهة الإشغالات والتعديات على أراضى الدولة.

وأشار إسماعيل كمال إلى أنه تم تحقيق السيطرة على توزيع الحصص المخصصة من السولار للمناطق الزراعية من خلال تخصيص 3 محطات للوقود لتسليم السيارات وفقًا لمنظومة الكروت المميكنة، وسيتم التأكد من تراخيص السيارات التى ستقوم بالتعبئة للسولار.

وكلف بتشكيل لجنة لحصر ومراجعة السويقات التى تم تخصيصها فى بعض المناطق السكنية منذ سنوات، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها سواء بإعادة تخصيصها أو تشغيلها للقضاء على العشوائية والباعة الجائلين، وهو ما يتوازى مع استكمال جهود رفع الإشغالات وإزالة الأكشاك المخالفة حتى تعود أسوان لشكلها الحضارى والجمالى الذى يليق مع مكانتها التاريخية.

وأوضح محافظ أسوان أنه جار استكمال أعمال النظافة العامة ورفع القمامة والتراكمات والمخلفات، وخاصة بعد الإنتهاء من الدراسة العلمية التى قام بإعدادها المهندس شكرى حسين استشارى إدارة المخلفات والتطوير للتعرف على مدى كفاءة الأجهزة المعنية فى حصر وجمع كميات وتراكمات القمامة والمخلفات وفرزها وتصنيفها وإعادة تدويرها وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مشيرًا إلى أنه سيتم موافقة وزارة البيئة على الدراسة ليتم طرح كراسات الشروط بحيث سيتم توزيع الشركات على أحياء مدينة أسوان لخلق روح المنافسة فيما بينها، وبالتوازى نتمنى المشاركة المجتمعية الجادة من المواطنين لإنجاح المنظومة الجديدة.

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​ أسوان مشروعات quot حياة كريمة سياحة حنطور

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