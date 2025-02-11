أعلنت السلطات السورية، اليوم الإثنين، رفع تركيا القيود عن الواردات السورية.

تركيا ترفع القيود عن الواردات السورية

قال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية بالإدارة السورية الجديدة، مازن علوش، اليوم الثلاثاء، إن أنقرة "رفعت القيود المفروضة على الواردات السورية" إلى الأسواق التركية.

ونقلت وكالة "سانا" عن علوش قوله: "أثمرت جلسات ومباحثات الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية ووزارة التجارة التركية عن قرار رفع القيود المفروضة على تصدير البضائع والمنتجات السورية إلى داخل الأسواق التركية، إلى جانب فتح أراضيها لإعادة تفعيل حركة تصدير البضائع ترانزيت إلى الدول الأجنبية".

وقبل وقت سابق قال الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، إنه يعتقد أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنقل الفلسطينيين من غزة والسيطرة على القطاع «جريمة كبيرة لن تنجح».

خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنقل الفلسطينيين

وكان ترامب قد قال إن الولايات المتحدة ستتولى إدارة قطاع غزة الذي دمرته الحرب وتطوره اقتصاديا بعد إخراج الفلسطينيين منه لأماكن أخرى.

وقال إن الفلسطينيين لن يكون لهم حق العودة إلى القطاع وفقا لمقترحه.



وفي مقابلة مع بودكاست بريطانية، قال الشرع إن مقترح ترامب لن ينجح.

وأضاف الشرع: ليس هناك قوة تستطيع أن تجبر أهل أرض أن يهجروا من أرضهم، وهي فشلت عبر كل المحاولات السابقة من خلال الكثير من الدول التي حاولت أن تفعل ذلك وخاصة خلال الحرب الأخيرة التي جرت على غزة خلال سنة ونصف، الناس تحملوا العذاب والقتل والدمار ولم يقولوا الخروج من أرضهم.

وأكد الشرع الذي أُعلن رئيسا خلال المرحلة انتقالية بعد أن قاد مقاتلو فصيله الإطاحة بنظام بشار الأسد أنه ليس من الحكمة وليس من الأخلاق البشرية ولا السياسية حتى أن يتصدر ترامب لإخراج الفلسطينيين من أرضهم.

وأردف: أعتقد أن هذه جريمة كبيرة جدا لا يمكن أن تحدث ولن تنجح.

وتعارض مصر والأردن ودول عربية أخرى بشدة أي محاولة لتهجير الفلسطينيين.

ويخشى معارضو مقترح ترامب من أن يؤدي أي نزوح كبير عبر الحدود إلى تقويض أكبر لفرص حل الدولتين وتحميل الدول العربية التداعيات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.