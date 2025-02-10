جريمة بشعة في المحلة، شاب يقتل صديقه رميا بالرصاص أمام المارة (صور)

لقي شاب مصرعه، إثر إطلاق النار عليه من قِبَل زميله في شوارع المحلة الكبرى، باستخدام سلاح ناري "طبنجة"، وذلك بسبب خلافات بينهما على تأجير إحدى الكافيتريات، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من إلقاء القبض على المتهم، وتحريز السلاح المستخدم في الجريمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوصول الشاب أحمد مرجان، البالغ من العمر 23 عامًا، إلى طوارئ مستشفى المحلة العام مصابًا بعيار ناري قاتل، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

مقتل صاحب محل أسماك شهير بالمحلة رميًا بالرصاص على يد صديقه

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية بـ محافظة الغربية، بمشاركة فرق البحث الجنائي وقوات الشرطة السرية والنظامية، إلى مكان الحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، بناءً على قرار النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.

مقتل صاحب محل أسماك شهير بالمحلة رميًا بالرصاص علي يد صديقه.. والقبض على الجاني

ضبط المتهم وتحريز السلاح

بعد تكثيف التحريات وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، نجح ضباط مباحث قسم أول المحلة، بالتنسيق مع قوات الشرطة السرية، في إلقاء القبض على المتهم "م.ن"، وبحوزته السلاح الناري المستخدم في الجريمة (طبنجة). وتم التحفظ على المضبوطات، فيما يجري التحقيق مع المتهم لكشف ملابسات الواقعة ودوافعها.

مقتل صاحب محل أسماك شهير بالمحلة رميًا بالرصاص علي يد صديقه.. والقبض على الجاني

تحقيقات النيابة العامة

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة ودفنها عقب استكمال الإجراءات القانونية كما كلفت إدارة البحث الجنائي بـ الغربية بإجراء التحريات حول ملابسات الحادث والتأكد من وجود أي شركاء محتملين في الجريمة.

فيما سادت حالة من الحزن والغضب بين أهالي المحلة الكبرى خاصة أن الضحية كان معروفًا بحسن سيرته بين زملائه وأصدقائه.

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