الأربعاء 29 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تموين الفيوم يضبط 600 ألف قطعة ألعاب نارية قبل طرحها في الأسواق

جانب من المضبوطات،
جانب من المضبوطات، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة على الأسواق والمخابز اليوم، بهدف السيطرة علي الأسواق ومنع تداول سلع غير مطابقة للمواصفات، شارك في الحملة قسم مباحث التموين، ومديريتي الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملات

وأسفرت الحملة عن تحرير 70 مخالفة تموينية، منها 20 مخالفة في قطاع المخابز، ما بين إنتاج غير مطابق للمواصفات وإنتاج ناقص الوزن وعدم نظافة أدوات الإنتاج،  و50 مخالفة تموينية متنوعة في قطاع الأسواق، وتم إحالة جميع المخالفات إلى الأجهزة الأمنية، لإحالتها إلى النيابات المختصة لتولي التحقيقات.

بضائع تم التحفظ عليها

وقال سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملات تمكنت من  ضبط 600450 قطعة ألعاب نارية، و1500 كيلو جرام جبنة بدون بيانات أوعلامات، و200 كرتونة مياه معدنية مغشوشة، بإجمالي 4000 زجاجة سعة الزجاجة 600 مللي، و11 شيكارة دقيق بلدى زنة الواحدة 50 كيلو جرام بإجمالي 550 كيلو جرام دقيق  مدعم.

انتظام المرور على طريق الفيوم القاهرة بعد إزالة آثار حادث وإصابة 14 شخصا

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 29-1-2025 في محافظة الفيوم

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية، بتكثيف الرقابة علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، حتى تتمكن المديرية من السيطرة علي ما يتم تداوله في أسواق المحافظة من سلع، ومنع طرح أي سلع مهربة أو مجهولة المصدر للاستهلاك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الاسواق والمحال الاسواق والمحال التجارية التموين والتجارة الداخلية الصحة والطب البيطرى بمحافظة الفيوم جهاز حماية المستهلك زارة التموين والتجارة الداخلية مديرية التموين والتجارة الداخلية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية

مواد متعلقة

انتظام المرور على طريق الفيوم القاهرة بعد إزالة آثار حادث وإصابة 14 شخصا

الحماية المدنية تنقذ طالبا محتجزا داخل مصعد عقار بالفيوم

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 29-1-2025 في محافظة الفيوم

ضبط عامل يدير ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته 1.9 مليون قطعة بالفيوم 
ads

الأكثر قراءة

سمير عدلي في استقبال بن شرقي بمطار القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول، موعد ظهورها على مستوى الجمهورية

أول صورة لـ أشرف بن شرقي عقب وصوله القاهرة

ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأربعاء 29-1-2025 ببداية التعاملات

سوريا تطالب روسيا بتسليم الأسد والكرملين يعلق

أشرف بن شرقي في طريقه إلى القاهرة وهذا موعد إعلان الأهلي عن الصفقة

ماذا قدم أشرف بن شرقي مع الريان قبل الانضمام للأهلي؟

أشرف بن شرقي يصل القاهرة استعدادا للانضمام للأهلي

منوعات

المزيد

تحذير من انفجار وشيك لبركان بالمحيط الهادئ في هذا الموعد

على متنها 169 شخصا، اشتعال النار في طائرة ركاب بكوريا الجنوبية

كارثة محتملة في مختبر مخزن به فيروس قاتل بالكونغو

مقتل 15 شخصا على الأقل في تدافع خلال مهرجان ديني في الهند (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 29-1-2025 في الأسواق

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الأربعاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 29-1-2025 في الأسواق

ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأربعاء 29-1-2025 ببداية التعاملات

المزيد
ads

انفوجراف

نهاية درامية لملك الحلول في القلعة الحمراء.. علي معلول ومشوار من الإنجازات والأرقام المشرفة مع الأهلي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

القارئ شعبان عبد العزيز الصياد، شهد له الشيخ مصطفى إسماعيل وترك التدريس في الجامعة لهذا السبب

تفسير رؤية الضباب في المنام وعلاقتها بزوال الهموم والمشاكل

تشريف وتكريم أهل الجنة، تفسير محمد سيد طنطاوي للآية 16 بسورة الأحقاف

المزيد
الجريدة الرسمية