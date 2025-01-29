تموين الفيوم يضبط 600 ألف قطعة ألعاب نارية قبل طرحها في الأسواق

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة على الأسواق والمخابز اليوم، بهدف السيطرة علي الأسواق ومنع تداول سلع غير مطابقة للمواصفات، شارك في الحملة قسم مباحث التموين، ومديريتي الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملات

وأسفرت الحملة عن تحرير 70 مخالفة تموينية، منها 20 مخالفة في قطاع المخابز، ما بين إنتاج غير مطابق للمواصفات وإنتاج ناقص الوزن وعدم نظافة أدوات الإنتاج، و50 مخالفة تموينية متنوعة في قطاع الأسواق، وتم إحالة جميع المخالفات إلى الأجهزة الأمنية، لإحالتها إلى النيابات المختصة لتولي التحقيقات.

بضائع تم التحفظ عليها

وقال سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملات تمكنت من ضبط 600450 قطعة ألعاب نارية، و1500 كيلو جرام جبنة بدون بيانات أوعلامات، و200 كرتونة مياه معدنية مغشوشة، بإجمالي 4000 زجاجة سعة الزجاجة 600 مللي، و11 شيكارة دقيق بلدى زنة الواحدة 50 كيلو جرام بإجمالي 550 كيلو جرام دقيق مدعم.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية، بتكثيف الرقابة علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، حتى تتمكن المديرية من السيطرة علي ما يتم تداوله في أسواق المحافظة من سلع، ومنع طرح أي سلع مهربة أو مجهولة المصدر للاستهلاك.

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