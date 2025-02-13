أفلام الدراما النفسية على مائدة مكتبة مصر العامة

تناقش مكتبة مصر الجديدة العامة أهمية أفلام الدراما النفسية من خلال ندوة تنظمها المكتبة في الساعة الرابعة من مساء غد الجمعة الموافق 14 فبراير، بحضور الدكتور سامح توفيق والناقد احمد العرابي.

يعرض خلال الندوة فيلم تركة جوهر اخراج هبه اللكاوى وفيلم عقدة من اخراج محمد الحضرى.

يذكر ان الدراما النفسية هي طريقة علاج نفسي جماعي، وتساعد التفاعلات المكثفة أثناء تبادل الأدوار في الدراما النفسية الفرد على اختبار مواقف جديدة وخبرات جديدة والتعرف عليها، وبهذه الطريقة، يكتسب الفرد الفرصة للتصرف بشكل مناسب في ظروف جديدة في المستقبل

مكتبة مصر الجديدة للطفل

وفي ذات السياق تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل في الساعة 1 من ظهر غد الجمعة، ندوة اونلاين عبر منصة زوم بعنوان "مهاراتى الشخصية"، تتناول الندوة أهمية المهارات الشخصية في تحقيق الاكتفاء الذاتي للطفل، وتنشئته اجتماعيًا بشكل صحيح وتعزيز احترام الذات لديه ؛ ويكون عضوًا مسؤولًا وفعالًا في مجتمعه.

تحاضر في الندوة الدكتورة ايمان ممتاز استشارى العلاقات الاسرية والسلوكية.

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