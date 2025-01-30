عرض فيلم "Times still turns the pages" بمكتية مصر الجديدة غدًا

تعرض مكتبة مصر الجديدة العامة الفيلم الصيني "Times still turns the pages" مدبلج إلى العربية، غدًا الجمعة الموافق 31 يناير الجاري، في تمام الساعة الـ 4:30، بأحدي صالات العرض الخاصة بالمكتبة.

ويعقب عرض الفيلم حلقة نقاشية مع الدكتور سامح توفيق واحمد العرابي، لتناول العمل الحائز على عدة جوائز دولية بسبب الحبكة الدرامية الفريدة وقصته المشوقة.

فيلم Times still turns the pages

تدور أحداث الفيلم حول مُعلم بالمدرسة الثانوية يعرف باسم تشنج والذي يعثر على رسالة انتحار مجهولة بإحدى الفصول الدراسية، مما يدفعه في رحلة من الذكريات المليئة بالكبت، ويسعى جاهدًا للعثور على صاحب الرسالة قبل فوات الآوان، والفيلم يصنف درامي بمدة 135 دقيقة، من سيناريو، وإخراج يك-هيم تشيوك، وبطولة تشون ييب لو، ورونالد تشينج، وهانا تشان.

فاز العمل بالعديد من الجوائز منها أفضل مخرج وافضل سيناريو أصلي، وجائزة الجمهور لافضل فيلم درامي.

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