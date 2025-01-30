الجمعة 31 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

خبير: توطين صناعة السيارات يعزز من الاقتصاد المصري

سيارات, فيتو
سيارات, فيتو

صناعة السيارات، قال منتصر زيتون، عضو  شعبة السيارات، بالغرف التجارية، إن توطين صناعة السيارات، يساهم في النهوض بالاقتصاد المصري،  مما يساهم في ارتفاع  نسب المكون المحلي سيكون له دور كبير في الاقتصاد ويساعد في تحقيق معدلات ايجابية في النمو بسبب ما يتحقق من توفر فرص العمل وزيادة الناتج المحلي وتطوير الصناعات المغذية للسيارات. 

 الحكومه المصرية  تعمل على توطين صناعة السيارات

وأوضح منتصر الزيتون، أن الحكومه المصرية تعمل على توطين صناعة السيارات، وظهر ذلك من خلال  اتساع حجم التصنيع المحلي، بشكل قوي مما أدي لتحقيق نجاح جيد في المرحلة الحالية في تحقيق التوطين لصناعة السيارات بسبب اهتمام الحكومة ودعمها الكبير للتصنيع المحلي والشركات المصنعة بمصر وتوفر الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة وتوفر البنية التحتية خاصة شبكات الطرق وتوفر الموانيء للتصدير واستيراد المكونات. 

اهتمام الشركات العالمية بالتصنيع في مصر 

وتابع عضو شعبة السيارات، أن اهتمام الشركات العالمية بالتصنيع في مصر بسبب أن مصر سوق جيد وواعد حيث يرتفع الطلب على السيارات في مصر باستمرار مع تحقيق معدلات نمو اقتصادية جيدة. كما يتوفر في مصر العمالة المدربة القادرة على مساعدة المصانع المحلية للسيارات مع موقع مميز يعتبر بوابة للقارة الافريقية، ويمكن من خلال مصر التصدير بسهولة لأفريقيا وأوروبا وآسيا. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استمرار الاراضي الصناعية التصنيع المحلي الحكومة المصرية الشركات العالمي الشركات المصنعة السيارات في مصر الصناعات المغذية للسيارات الصناعات المغذية توطين صناعة السيارات توطين الصناعة شعبة السيارات صناعة السيارات عضو شعبة السيارات
ads

الأكثر قراءة

أزمة صفقات الزمالك الشتوية تصل أقسام الشرطة، وحسين لبيب يحرر محضرًا

طقس الغد، أمطار ورياح على هذه المناطق

رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي في القاهرة 2025

رسميا.. الكاف يقرر مد القيد للبطولات الإفريقية حتى 28 فبراير المقبل

كرواتيا تهزم فرنسا وتتأهل لنهائي بطولة العالم لكرة اليد

أبو عبيدة يعلن استشهاد محمد الضيف وعدد من القيادات بحماس

شاهد أهداف ومهارات الفرنسي إيلي يوان المرشح للانضمام إلى الزمالك

ما عقاب المنافقين ومنزلتهم وصفاتهم كما وردت في سورتي البقرة والمنافقون؟

منوعات

المزيد

دولة أوروبية تواجه 72 ساعة من الظلام لهذا السبب

باحثون يكتشفون سبب الانحناء غير العادي لسطح الأرض في العراق

إعلان موعد انفصال مركبة "بروجريس" الروسية عن المحطة الفضائية

شاب تركي يتراجع عن إنهاء حياته في المحاولة 232

المزيد

خدمات

المزيد

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس

أحدث أسعار النحاس اليوم الخميس بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الـ 11 من الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 31 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الأشجار في المنام وعلاقتها بتولي منصب مرموق

ما عقاب المنافقين ومنزلتهم وصفاتهم كما وردت في سورتي البقرة والمنافقون؟

المزيد
الجريدة الرسمية