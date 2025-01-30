خبير: توطين صناعة السيارات يعزز من الاقتصاد المصري

صناعة السيارات، قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات، بالغرف التجارية، إن توطين صناعة السيارات، يساهم في النهوض بالاقتصاد المصري، مما يساهم في ارتفاع نسب المكون المحلي سيكون له دور كبير في الاقتصاد ويساعد في تحقيق معدلات ايجابية في النمو بسبب ما يتحقق من توفر فرص العمل وزيادة الناتج المحلي وتطوير الصناعات المغذية للسيارات.

الحكومه المصرية تعمل على توطين صناعة السيارات

وأوضح منتصر الزيتون، أن الحكومه المصرية تعمل على توطين صناعة السيارات، وظهر ذلك من خلال اتساع حجم التصنيع المحلي، بشكل قوي مما أدي لتحقيق نجاح جيد في المرحلة الحالية في تحقيق التوطين لصناعة السيارات بسبب اهتمام الحكومة ودعمها الكبير للتصنيع المحلي والشركات المصنعة بمصر وتوفر الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة وتوفر البنية التحتية خاصة شبكات الطرق وتوفر الموانيء للتصدير واستيراد المكونات.

اهتمام الشركات العالمية بالتصنيع في مصر

وتابع عضو شعبة السيارات، أن اهتمام الشركات العالمية بالتصنيع في مصر بسبب أن مصر سوق جيد وواعد حيث يرتفع الطلب على السيارات في مصر باستمرار مع تحقيق معدلات نمو اقتصادية جيدة. كما يتوفر في مصر العمالة المدربة القادرة على مساعدة المصانع المحلية للسيارات مع موقع مميز يعتبر بوابة للقارة الافريقية، ويمكن من خلال مصر التصدير بسهولة لأفريقيا وأوروبا وآسيا.

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