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اقتصاد

تباين أسعار الفائدة في 7 دول خلال يناير 2025

البنوك المركزية العالمية،
البنوك المركزية العالمية، فيتو

شهد شهر يناير حول العالم تباينا فى أسعار الفائدة فى البنوك المركزية، حيث لجأت بعض الدول إلى تثبيت الفائدة، على رأسها أمريكا، بينما قام البعض الآخر باللجوء إلى خفض الفوائد.

 

الفيدرالي الأمريكي

 

ثبت البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عند نطاق 4.25% إلى 4.5%.

 

البنك المركزي الأوروبي

وافق مسؤولو السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي في اجتماعهم على خفض سعر الفائدة على الإيداع 25 نقطة أساس إلى 2.75%.

 

الإمارات العربية المتحدة 

وأبقى البنك المركزي في الإمارات على سعر الفائدة الأساسي على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 4.40%.

 

سعر الفائدة فى قطر 

كما ثبتت البنك المركزي القطري أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة (سعر فائدة الإيداع وسعر الإقراض وسعر إعادة الشراء) عند 4.6% و5.10% و4.85% على الترتيب.

 

البنك المركزي الكندي

 

أعلن البنك المركزي الكندي خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 3%، حيث أصبح معدل الفائدة الرئيسي في كندا 3.00%، انخفاضًا من 3.25%.

 

البنك المركزى السويدى

قرر البنك المركزي السويدي خفض معدل الفائدة الرئيسي إلى 2.25% من 2.50%.

 

البنك المركزى التركى

قرر البنك المركزي التركي، خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، اليوم الخميس، إلى 45% من 47.5%، بما يتوافق مع التوقعات.

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