أعراض وطرق علاج ألم العصب الثلاثي التوائم

ألم العصب الثلاثي التوائم هو حالة ألم مستمرة تؤثر على أعصاب معينة في الوجه، ويسبب ألمًا مفاجئًا وشديدًا يصفه بعض الأشخاص المصابين بهذه الحالة بأنه شعور يشبه الصدمة الكهربائية.

أعراض ألم العصب الثلاثي التوائم

قد يشعر المريض بالألم جاء من العدم، ويبدأ بعض الأشخاص المصابين بهذه الحالة في التفكير في أن لديهم سنًا ملتهبة ويذهبون إلى طبيب الأسنان.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ألم العصب الثلاثي التوائم "غير النمطي"، المعروف باسم النوع 2، يكون الألم أقل شدة ولكنه مستمر عادةً، ويعتبر الأطباء نوبات الألم المفاجئة والشديدة علامات على ألم العصب الثلاثي التوائم "الكلاسيكي"، وإذا كان الألم الذي يعاني منه أكثر من مجرد إحساس مؤلم وحارق، فقد يكون لديه الشكل غير المنتشر، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

قد تشمل الأعراض الشائعة لمرض العصب الثلاثي التوائم ما يلي:

فترات قصيرة من الألم الشديد أو الطعني

الألم الناجم عن أشياء مثل تنظيف الأسنان أو غسل الوجه أو الحلاقة أو وضع المكياج؛ حتى نسيم خفيف على الوجه قد يؤدي إلى إثارة الألم

إحساس بالحرق أو الألم قد يأتي قبل الألم الشديد

نوبات تستمر لبضع ثوانٍ إلى عدة دقائق

نوبات تحدث عدة مرات في اليوم أو الأسبوع، تليها فترات خالية من الألم تُعرف باسم الهدوء

ألم يؤثر عادةً على جانب واحد فقط من الوجه

ألم يؤثر عادةً على جانب واحد فقط من الوجه ألم قد يؤثر على جزء واحد فقط من الوجه أو ينتشر إلى منطقة أوسع

نوبات تحدث بشكل متكرر بمرور الوقت، مع تفاقم الألم

ألم في الغالب في الخد والفك والأسنان واللثة والشفتين؛ تتأثر العينان والجبهة بشكل أقل

ارتعاش وجهي لا يمكن السيطرة عليه بعد النوبة

يعاني بعض الأشخاص المصابين بهذه الحالة أيضًا من القلق لأنهم غير متأكدين من موعد عودة الألم.

أعراض العصب الثلاثي التوائم في العين

نادرًا ما يؤثر العصب الثلاثي التوائم على الفرع العيني من الأعصاب، وإذا كان الشخص يعاني منه، فقد يعاني من بعض هذه الأعراض:

ألم يشبه الصدمة حول العين

ألم حول الأنف

ألم حول فروة الرأس

احمرار العينين

جفاف العينين

دموع غير مبررة في كلتا العينين عند الشعور بالألم، حتى لو كان الألم في عين واحدة فقط

أسباب العصب الثلاثي التوائم

هناك عدة أشياء قد تسبب ألم العصب الثلاثي التوائم، مثل:

لمس الوجه

الحلاقة

غسل الوجه

تنظيف الأسنان

وضع المكياج

تنظيف الأنف

الأكل أو الشرب، وخاصة الأطعمة أو المشروبات الساخنة أو الباردة

التحدث

الابتسام

هبوب الرياح أو النسيم

الموز والعصب الثلاثي التوائم

على الرغم من عدم وجود أطعمة معينة معروفة بأنها تسبب آلام العصب الثلاثي التوائم، فإن العديد من الأشخاص المصابين بهذه الحالة يتجنبون الأطعمة الساخنة أو الحارة، والكافيين، والحمضيات، والمشروبات الباردة.

عوامل الخطر لمرض العصب الثلاثي التوائم

يبدأ بتهيج العصب الثلاثي التوائم. قد يكون لدي المريض وعاء دموي يضغط على العصب، مما يؤدي إلى إتلاف الطبقة الواقية المحيطة به، والتي تسمى غمد الميالين.

يمكن أن تؤدي بعض الأمراض، مثل التصلب المتعدد، أيضًا إلى إصابة غمد الميالين، وفي بعض الأحيان، يضغط الورم أو تشابك الشرايين على العصب.

يمكن أن يتعرض العصب الثلاثي التوائم أيضًا للإصابة - ربما عن طريق الجراحة أو حادث أو سكتة دماغية.

بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالتهاب العصب الثلاثي التوائم من غيرهم:

النساء أكثر عرضة للإصابة بالتهاب العصب الثلاثي التوائم من الرجال.

هذه الحالة أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.

قد تكون وراثية، ربما بسبب كيفية تشكل الأوعية الدموية في الدماغ.

قد تكون مرتبطة أيضًا بارتفاع ضغط الدم.

علاجات ألم العصب الثلاثي التوائم

قد يشمل علاج هذه الحالة تناول الأدوية والجراحة.

الأدوية، لا تعمل مسكنات الألم التقليدية بشكل جيد مع الأشخاص المصابين بألم العصب الثلاثي التوائم، ولكن قد يصف الطبيب أنواعًا مختلفة من الأدوية:

لمنع الأعصاب من التفاعل مع التهيج، يمكنك تناول أدوية مضادة للاختلاج.

يمكنك أيضًا تناول مرخيات العضلات، إما بمفردها أو مع مضادات الاختلاج.

قد يقترح الطبيب مضاد اكتئاب ثلاثي الحلقات لإدارة الأعراض.

تشير بعض الأبحاث إلى أن حقن البوتوكس قد تكون مفيدة عندما لا تخفف الأدوية الأخرى من آلام ألم العصب الثلاثي التوائم.

الجراحة، بمرور الوقت، قد تساعد الأدوية بشكل أقل فأقل، وإذا حدث ذلك، فيكون لدى المريض عدة خيارات جراحية.

تتضمن إجراءات علاج عصب الوجه الثلاثي ما يلي:

جراحة جاما نايف الإشعاعية، تستخدم هذه الجراحة الإشعاع الموجه إلى عصب الوجه الثلاثي.

الضغط بالبالون، يقوم الأطباء بإدخال بالون فارغ في الفراغ بين عصب الوجه الثلاثي وقاعدة الجمجمة، وعندما يتم نفخ البالون، يتم ضغط العصب على العظام الصلبة، مما يؤدي إلى إتلاف عزله حتى لا تشعر بالألم من اللمسات الخفيفة.

حقن الجلسرين، يتم حقنها في السائل الشوكي المحيط بالعصب الوجه الثلاثي عند قاعدة الجمجمة، ويؤدي هذا إلى إصابة العزل حول العصب، مما يخفف الألم.

الاستئصال بالترددات الراديوية، يحدد الأطباء والمرضى المنطقة الدقيقة داخل عصب الوجه الثلاثي التي تسبب الألم المفرط، ثم يمكن للطبيب إرسال تيار كهربائي إلى البقعة لتخفيف الإحساس.

إزالة الضغط الدقيق للأوعية الدموية، ويتضمن ذلك تحريك أو إزالة الأوعية الدموية التي تؤثر على العصب.

استئصال العصب، في هذه العملية، يتم قطع العصب الثلاثي التوائم جزئيًا لتخفيف الألم.

العلاج الطبيعي لألم العصب الثلاثي التوائم

يمكنك استكشاف طرق بديلة للمساعدة في إدارة أعراض ألم العصب الثلاثي التوائم، بعض تشمل:

الوخز بالإبر - وهو طب صيني تقليدي يستخدم إبرًا رفيعة جدًا لموازنة تدفق الطاقة في الجسم

العلاج بالروائح - استخدام الزيوت النباتية، مثل النعناع والخزامى وغيرها، للمساعدة في الشفاء

التأمل

اليوجا

العناية بتقويم العمود الفقري

تمارين لتخفيف ألم العصب الثلاثي التوائم

يحصل بعض الأشخاص المصابين بألم العصب الثلاثي التوائم على بعض الراحة من خلال ممارسة الرياضة، وقد تساعد التمارين العامة منخفضة التأثير، مثل المشي أو السباحة، الجسم عن طريق إطلاق الإندورفين وخفض مستويات التوتر، ويمكن أن يساعد هذا في تخفيف الألم، وهناك أيضًا بعض التمارين الخاصة بالرقبة والوجه والتي قد تكون مفيدة.

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