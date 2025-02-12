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مستشفيات بنها الجامعية تستقبل المرضى من الأشقاء الفلسطينيين

د.ناصر الجيزاوي رئيس
د.ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها،فيتو

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، عن استقبال مستشفى بنها الجامعي عددامن الحالات المرضية من الأشقاء الفلسطينيين ومرافقيهم لتلقي العلاج داخل المستشفى.

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جامعة بنها، تقديم كافة أوجه الدعم للمرضى الفلسطينيين 


وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي  رئيس جامعة بنها إلي  أن الدولة المصرية تضع تقديم كافة أوجه الدعم للمرضى الفلسطينيين أولوية كبرى من خلال توفير أعلى مستوى من الرعاية الطبية اللازمة لهم وتهيئة كافة احتياجاتهم من الخدمات الطبية.
 

وأكد " الجيزاوي"  حرص إدارة الجامعة ومستشفياتها الجامعية على دعم الأشقاء الفلسطينيين وفقا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى جاهزية مستشفيات  بنها الجامعية بالفرق الطبية المتخصصة، لاستقبال الحالات المرضية من الأشقاء الفلسطينيين.
 

من جانبه أوضح الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشرى ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أنه تم عمل خطة طبية متكاملة لاستقبال الحالات المرضية من الأشقاء الفلسطينيين من خلال توفيرجميع الإمكانات الطبية من أشعة وتحاليل وغيرها للتعامل مع الحالات، وتوفير جميع الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية.

المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ببنها، استقبال المرضى الفلسطينيين بالمستشفي 


وأضاف الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية أنه تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفي الجامعي  ببنها لاستقبال المرضى الفلسطينيين لتلقي العلاج داخل الأقسام العلاجية المختلفة بالمستشفى، مشيرا إلي أنه قد سبق تقديم الخدمة الطبية لعدد 15 حالة من الأشقاء الفلسطينيين وتلقي العلاج داخل المستشفي.
 

الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية عقد اجتماعًا طارئًا في العريش لإثبات التزام المستشفيات الجامعية بخدمة قطاع غزة ومرافقيهم، وتقدم كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين.

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