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علوم بنها تنظم ورشة عمل عن "العلاج بالجسيمات للأورام السرطانية"

جامعة بنها فرع العبور،
جامعة بنها فرع العبور، فيتو

برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، افتتحت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورشة عمل عن  "العلاج بالجسيمات للأورام السرطانية"، والذي نظمتها كلية العلوم  بقاعة الدكتور حسام الدين العطار بمقر الجامعة بالعبور.

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ورشة عمل بجامعة بنها  عن  " العلاج بالجسيمات للأورام السرطانية "
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد هيكل عميد كلية العلوم، والدكتور حازم عليوه المدير الأكاديمي لمقر الجامعة بالعبور،  والدكتورة نهاد البرقي وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب.
وأشارت نائب رئيس جامعة  بنها إلي أن ورشة العمل تناولت التأثير المباشر للبحوث الأساسية على التطبيقات الطبية مما أتاح للمشاركين فرصة التعرف على تقنيات التشخيص المستخدمة في علاج السرطان بما في ذلك الأشعة السينية والبروتونات وأيونات الكربون من خلال برامج الكمبيوتر، لافته أن الورشة تضمنت تدريبا عمليا على برنامج MatRad الذي يوضح مختلف خطوات التشخيص المستخدمة في علاج السرطان، مما يساهم في بناء قدراتهم ويعزز من إمكاناتهم البحثية في هذا المجال. 
وأكدت الدكتورة جيهان عبد الهادي أن تنظيم الجامعة لورشة العمل يأتي في إطار حرصها تعريف الطلاب بصورة مباشرة على آخر ما وصل إليه العلم في تشخيص وعلاج الأورام السرطانية، كما أنها تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الدولي بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية حيث يتم تنفيذها للعام الرابع علي التوالي مع معهد GSI والمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية والمعروفة باسم سيرن CERN.
من جانبه أضاف الدكتور محمد هيكل أن دمج دورة العلاج بالجسيمات ضمن الدورات التدريبية الرئيسية للفيزياء الدولية يمثل انعكاسا كبيرا لدور هذه التقنيات في المجال الطبي، كما أن إنضمام  طلاب جامعة بنها مع فرق طلابية من ٤ جامعات عالمية أسهم في توفير فرصة متميزة للاحتكاك الدولي والعمل بروح الفريق.

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