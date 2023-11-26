تنشيط السياحة بالشرقية تنظم تدريبا عمليا لتخطيط البرنامج السياحي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تهتم بوضع الخطط والبرامج المختلفة لتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية، وتعميق وعي المواطنين بأهمية صناعة السياحة وأدبيات التعامل مع السائحين وكذلك تعرفيهم بعظمة تراثهم وآثارهم لتعزيز شعور الانتماء والولاء لديهم.

وأوضح أن الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية قامت بالاشتراك مع مديرية التربية والتعليم وإدارة الوعى الأثري بالمنطقة الأثرية بتل بسطا بتنظيم تدريب عملى لـ (25) طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوى بالمدرسة الفندقية بالزقازيق على تخطيط البرنامج السياحي،اليوم وذلك بالمنطقة الأثرية بمتحف تل بسطا بمدينة الزقازيق.

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برنامج التدريب العملى لطلبة المدرسة الفندقية

ومن جانبها أوضحت الدكتورة رشا حسن مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية أن برنامج التدريب العملى لطلبة المدرسة الفندقية يهدف لتنمية مهارات الطلاب لتخطيط البرامج السياحية وتقييم المواقع السياحية وطرحها بالأسواق السياحية.

ولفت أن التدريب العملى يأتي ضمن برنامج تأهيل المجتمع المحلي للمواقع الواعدة مثل المواقع الأثرية والقرى ذات الإنتاج الحرفى المتميز مثل (قرية القراموص بمركز ابوكبير - قريتى المشهدي وميت زافر بمركز الزقازيق). وعلى هامش البرنامج قامت إدارة الوعى الأثري بالمنطقة الأثرية بتل بسطا بتنظيم جولة للطلاب المستفدين من البرنامج بالمنطقة الأثرية ومتحف تل بسطا ليتعرفوا على تاريخ المنطقة.

تنظيم ندوة ختامية للاثرى الصغير

كما أكدت مديرة مكتب الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية فى وقت سابق قيام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية بالإشتراك مع الإدارة العامة للأثار (المصرية واليونانية والرومانية) ومتحف تل بسطة ومديرية التربية والتعليم بتنظيم ندوة ختامية لبرنامج " الأثرى الصغير " لتنمية الوعى الأثرى والسياحى لدى طلاب المدارس تحت عنوان "مصر الحضارة..والمستقبل"بمسرح مدرسة الثانوية العسكرية بالزقازيق إستهدفت (90) طالبا من مدارس (الثانوية العسكرية الثانوية وأحمد عرابى الإعدادية والناصرية الإعدادية والبراعم الإسلامية الابتدائية.

الندوة تناولت تاريخ الشرقية

وأضافت مديرة مكتب الهيئة المصرية لتنشيط السياحة بالشرقية أن الندوة تناولت تاريخ الشرقية على مر العصور والمشروعات السياحية القومية وخاصة بمحافظة الشرقية وأهمية منطقة تل بسطة كنقطة هامة في مسار العائلة المقدسة وتشريف أرض المحافظة بدخول السيدة العذراء مريم والسيد المسيح، وأشهر الأماكن الأثرية والتاريخية بالمحافظة، بالإضافة للتعريف بالحرف اليدوية التي تشتهر بها محافظة الشرقية والمناسبات السياحية التي تقام على أرض المحافظة مثل مهرجان الهجن والخيول العربية، وفى نهاية الندوة قدم طلبة المدارس المشاركة في الندوة عروض فنية نظمتها إدارة الأنشطة بإدارة شرق الزقازيق التعليمية.

برنامج الأثرى الصغير

وأوضحت الدكتورة رشا حسن أنه تم إطلاق أولى فعاليات برنامج تنمية الوعى الأثرى والسياحى بالمحافظة مطلع الشهر الجاري تحت عنوان "برنامج الأثرى الصغير " بتنظيم ندوات بمدرسة طلبة عويضة ومدرسة عبد العزيز على أستهدف عدد (50) طالبا، وكذلك تم تنظيم ندوة لتنمية الوعى الأثرى بمدرسة سعود البحرية الابتدائية بقرية سعود بمركز الحسينية استهدفت (40) طالبا وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية بوضع قرى مشروع حياة كريمة ضمن أولويات برنامج تنمية الوعى السياحى، كما تم تنظيم ندوة لتنمية الوعى الأثرى بمدرسة الأعدادية القديمة بنات أستهدفت (25) طالبة، فضلًا عن تنفيذ ورش حرفية بكل مدرسة للتعريف بأهم الحرف اليدوية التي تشتهر بها المحافظة ودورات تدريبية للتعرف على اللغة المصرية القديمة.