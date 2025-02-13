محافظ الدقهلية يستقبل وفد الاتحاد الأوروبي لمتابعة مشروع مصرف كيتشنر

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، وفد الاتحاد الأوروبي، لبحث آخر مستجدات ومراحل التنفيذ لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، وأكد أن المحافظة تتابع عن كثب أعمال تنفيذ المشروع وفقا للخطة الزمنية المحددة.

محافظ الدقهلية يستقبل وفد الاتحاد الأوروبي لمتابعة أداء مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر

ورحب محافظ الدقهلية ب ميلاني إنيس "INNISS MELANIE"، والمهندس منير حسني مدير المشروع ورئيس فريق العمل، والمهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والوفد المرافق لهم، معربا عن تقديره لجهود الاتحاد الأوروبي في التعاون مع المحافظة.

الحفاظ على بيئة نظيفة ومياه صحية

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتحسين نوعية مياه الشرب بمشروع كيتشنر، وتهدف إلى الحفاظ على بيئة نظيفة ومياه صحية، كجزء من منظومة كاملة تتبناها الدولة لتحسين نوعية مياه الشرب في مختلف المناطق بالمحافظة.

جهود كبيرة في تعظيم الاستفادة من منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة

وأضاف "مرزوق" أن المحافظة في نفس السياق، قطعت شوطا كبيرا من خلال غلق المقالب العشوائية وإنشاء مقالب صحية، وتقوم المحافظة بجهود كبيرة في تعظيم الاستفادة من منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة على مستوى المحافظة، وأكد أنه وجه بتذليل أي عقبات يمكن أن تواجه أعمال التنفيذ وتوفير جميع سبل الدعم لسرعة الإنجاز.

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