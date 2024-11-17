الأحد 17 نوفمبر 2024
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محافظ الدقهلية يتفقد الأعمال النهائية بمحطة مياه الشرب برأس الخليج (صور)

محطة المياه بالدقهلية،
محطة المياه بالدقهلية، فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، الأعمال النهائية بمحطة مياه الشرب برأس الخليج التابعة لمركز شربين، ضمن مبادرة حياة كريمة والمقامة على مساحة 5 أفدنة.

جاء ذلك بحضور المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهليه، وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واستشاري المشروع، والشركة المنفذة للأعمال.


وأوضح  " مرزوق " بأن المحطة تم تصميمها لتنتج 34 الف متر مكعب مياه يوميا علي مرحلتين، تم إنشاء المرحلة الأولى منها، وجار تشغيلها والمرحلة الثانية سيتم إنشائها في التوسعات المستقبلية.

الانتهاء من المرحلة الأولى وتشغيل المحطة تجريبي


وأشار " المحافظ " إلي أنه جار الانتهاء من المرحلة الأولي وتشغيل المحطة تجريبيا قبل نهاية شهر ديسمبر 2024 بطاقة إنتاجية 17 ألف متر مكعب يومي والتي ستعمل علي حل مشكلة ضعف وقطع المياه بعدد كبير من قري شربين.

الانتهاء من توصيل التيار الكهربائي للمحطة


ووجه " مرزوق " بسرعة الانتهاء من توصيل التيار الكهربائي للمحطة للبدء في أعمال التشغيل التجريبي، وأخذ عينات المياه وتحليلها بالمعامل المركزية التابعة لمديرية الصحة للتأكد من جودة المياه قبل ربطها بالشبكة.

محطة مياه رأس الخليج سوف تخدم 3 وحدات قرويا


كما أشار " المحافظ " الي أن محطة مياه رأس الخليج سوف تخدم 3 وحدات قرويا وتوابعها وهي (رأس الخليج - ابو جلال - كفر الترعه القديم )، مشيرًا إلي أنه سيتم ربط المحطة علي الشبكة الموحدة لمياه شربين.

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