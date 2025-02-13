ضبط المتهمين بالتعدي على صاحب محل إصلاح سيارات بالبساتين

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة أحد الأشخاص لقيام آخرين بالتعدي عليه محدثين إصابته بمنطقة السلام، وتم ضبط مرتكبي الواقعة.

القبض على المتهمين بالتعدى على صاحب محل إصلاح سيارات بالبساتين



تعود الواقعة فى إطار جهود أجهزة الأمن لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن استغاثة صاحب محل إصلاح وتجديد سيارات، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة لتعدي عدد من الأشخاص عليه بالضرب بأسلحة بيضاء وإصابته بعدة جروح متفرقة بالجسم.

القبض على المتهمين بالتعدي على صاحب محل إصلاح سيارات بالبساتين

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 3 أشخاص، مقيمين بدائرة القسم) وبحوزة أحدهم (سلاح أبيض).. وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لوجود خلافات سابقة بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.