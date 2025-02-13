الخميس 13 فبراير 2025
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حوادث

ضبط المتهمين بالتعدي على صاحب محل إصلاح سيارات بالبساتين

متهمين
متهمين

كشفت  أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة أحد الأشخاص لقيام آخرين بالتعدي عليه محدثين إصابته بمنطقة السلام، وتم ضبط مرتكبي الواقعة.

 

القبض على المتهمين بالتعدى على صاحب محل إصلاح سيارات بالبساتين
القبض على المتهمين بالتعدى على صاحب محل إصلاح سيارات بالبساتين


تعود الواقعة فى إطار جهود أجهزة الأمن لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن استغاثة صاحب محل إصلاح وتجديد سيارات، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة لتعدي عدد من الأشخاص عليه بالضرب بأسلحة بيضاء وإصابته بعدة جروح متفرقة بالجسم.

القبض على المتهمين بالتعدي على صاحب محل إصلاح سيارات بالبساتين

 

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 3 أشخاص، مقيمين بدائرة القسم) وبحوزة أحدهم (سلاح أبيض).. وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لوجود خلافات سابقة بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.

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اجهزة الامن بمديرية امن القاهرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة قسم شرطة البساتين مديرية أمن القاهرة منطقة السلام

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