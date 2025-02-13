الخميس 13 فبراير 2025
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حوادث

ضبط شخصين بتهمة تقليد العملات الأجنبية وترويجها عبر مواقع التواصل

ضبط شخصين لتقليد
ضبط شخصين لتقليد العملات الأجنبية وترويجها عبر مواقع التواصل

 تمكنت  مباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين بالقاهرة بتهمة تقليد العملات الأجنبية وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
 

ضبط شخصين لتقليد العملات الأجنبية وترويجها عبر مواقع التواصل الإجتماعى فى الحديق <br> 
ضبط شخصين لتقليد العملات الأجنبية وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعى فى الحديق 
 

 أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين –لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة حدائق القبة) بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى تقليد العملات الأجنبية وترويجها عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
 

ضبط شخصين لتقليد العملات الأجنبية 
 

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وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين وأمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (كمية من العملات الأجنبية 
المقلدة – وسيارة ملاكى مستأجرة باسم أحدهما وتستخدم فى نشاطهما الإجرامى")، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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