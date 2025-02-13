الخميس 13 فبراير 2025
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حوادث

ضبط تاجر أسلحة نارية غسل 27 مليون جنيه في الدقهلية

اموال
اموال

ألقت  أجهزة وزارة الداخلية، القبض على  تاجر أسلحة نارية بالدقهلية لقيامه بغسـل 27 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
 

شراء العقارات والسيارات.. ضبط تاجر أسلحة نارية غسل 27 مليون جنيه فى الدقهلية 

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
 

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 وقدرت أعمال الغسل بـ (27 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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