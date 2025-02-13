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رياضة

إنبي يستضيف الاتحاد السكندري في لقاء الجريحين بالدوري المصري

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

الدوري المصري، يلتقى إنبى بقيادة محمد إسماعيل مع الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف في السابعة مساء اليوم الخميس، على ستاد المقاولون العرب، في ختام مباريات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

ويدخل الفريقان مباراة الليلة بحثا عن الانتصارات بعد خسارة إنبي في الجولة الماضية أمام حرس الحدود 1-0  وقبله أمام البنك الأهلي والمصري وطلائع الجيش، فيما تلقي الاتحاد السكندري الخسارة أمام المصري 2-1 بالجولة الماضية.

 

موقف إنبي والاتحاد السكندري في الدوري

ويحتل إنبى المركز السادس عشر فى ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 7 نقاط جمعها من 12 مباراة، حقق الفوز فى لقاء وحيد وخسر 7 مباريات وتعادل فى 4 مواجهات بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة جمعها من 12 مباراة، فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 5 لقاءات بينما خسر 4 مباريات.

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الدوري المصري أنبي محمد اسماعيل الاتحاد السكندري طلعت يوسف

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