إنبي يستضيف الاتحاد السكندري في لقاء الجريحين بالدوري المصري

الدوري المصري، يلتقى إنبى بقيادة محمد إسماعيل مع الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف في السابعة مساء اليوم الخميس، على ستاد المقاولون العرب، في ختام مباريات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الفريقان مباراة الليلة بحثا عن الانتصارات بعد خسارة إنبي في الجولة الماضية أمام حرس الحدود 1-0 وقبله أمام البنك الأهلي والمصري وطلائع الجيش، فيما تلقي الاتحاد السكندري الخسارة أمام المصري 2-1 بالجولة الماضية.

موقف إنبي والاتحاد السكندري في الدوري

ويحتل إنبى المركز السادس عشر فى ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 7 نقاط جمعها من 12 مباراة، حقق الفوز فى لقاء وحيد وخسر 7 مباريات وتعادل فى 4 مواجهات بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة جمعها من 12 مباراة، فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 5 لقاءات بينما خسر 4 مباريات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.