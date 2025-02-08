منها استعادة زياد كمال، 3 صفات فقط لـ إنبي في الميركاتو الشتوي

أبرم نادي إنبي ثلاث صفقات فقط خلال فترة الانتقالات الشتوية، لتدعيم صفوفه في الموسم الجاري.

صفقات إنبي الشتوية

وضم الفريق البترولي ثلاثة لاعبين في الميركاتو الشتوي: بداية باستعادة زياد كمال من الزمالك وحسام غانم إيفونا لاعب الجونة وأحمد زكي لاعب فريق مسار.

ورحل عن إنبي كل من أحمد يوسف وعلي فوزي إلي مودرن سبورت في فترة الانتقالات الشتوية.

ترتيب إنبي بالدوري

ويحتل فريق إنبي المركز السادس عشر في جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 12 مباراة حقق الفوز في لقاء وخسر في 7 مباريات وتعادل في 4 لقاءات

رسميا، انتهاء فترة الانتقالات الشتوية وغلق باب القيد باتحاد الكرة

اتحاد الكرة، أغلقت إدارة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، باب القيد لفترة الانتقالات الشتوية للموسم الكروي الحالي 2024 - 2025 في تمام السابعة مساء اليوم السبت.

وتستمر إدارة شئون اللاعبين في العمل حتى الثانية عشر منتصف ليل الأحد لاستخراج الكارنيهات الخاصة باللاعبين الذين تم قيدهم.

وكانت فترة القيد للانتقالات الشتوية الحالية بدأت في الأول من يناير الماضي وحتى اليوم 8 فبراير، وقرر الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد إلغاء جميع الإجازات، بما فيها الأسبوعية، طوال فترة القيد الشتوي، في إدارات شئون اللاعبين والمالية، تسهيلًا على الأندية وتلبية لاحتياجاتها.

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