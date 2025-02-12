يحيى عطية الله: أشعر بالفخر لوجودي في الأهلي وأتمنى عودة كأس العالم للأندية للتتش

عبر يحيى عطية الله، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بوجود كأس العالم للأندية داخل ملعب التتش، خلال جولته في مصر ضمن الترويج للبطولة العالمية، مؤكدًا أنه يشعر بفخر كبير لوجوده كلاعب ضمن صفوف الأهلي المشارك في أول نسخة بكأس العالم للأندية بالشكل الجديد، الذي أطلقه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، متمنيًا أن تعود الكأس من جديد إلى التتش مرة أخرى والاحتفال بها داخل الأهلي، ولكن كفريق متوج باللقب العالمي.

وأكد عطية الله، في حوار عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، اعتزازه بالوجود داخل القلعة الحمراء والفوز مع الفريق ببطولتي كأس القارتين الثلاث وكأس السوبر المصري.

وواصل المغربي حديثه قائلًا، إن حصد بطولة القارات الثلاث بعد الفوز على العين الإماراتي كان له احتفال خاص، خاصة أنها بطولة عالمية، مشيرًا إلى أنه ليس غريبًا على الأهلي الفوز بهذه البطولة، لا سيما أن الفريق يكون هدفه الوصول إلى منصة التتويج في جميع البطولات، وتمنى أن يواصل الأهلي حصد جميع البطولات التي يشارك بها الفريق هذا الموسم.

وأشار عطية الله إلى وجود منافسة قوية من أندية أخرى في جميع البطولات، لكن ما يرجح كفة الفريق ويعزز من حصده للألقاب امتلاكه لثقافة الفوز، ويضم بين صفوفه لاعبين كبارًا أصحاب خبرة ولديهم جينات الفوز بالبطولات.

وتطرق المدافع الدولي المغربي إلى الحديث عن إصابته، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل جيد في ما يخص البرنامج التأهيلي الخاص به، وأنه يؤدي تدريبات منفردة تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي باستخدام قناع الوجه لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية مع الفريق.

وقال عطية الله: الإصابة قضاء وقدر ولا اعتراض عليها، ولا يتحكم فيها أحد، وشكرًا لكل من ساندني في الأوقات الصعبة أثناء فترة إصابتي، سواء اللاعبين أو الإدارة والجماهير وكل عائلتي.

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