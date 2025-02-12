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خارج الحدود

تزعم مخاطبة الملائكة واستدعاء تدخل الرب، حكاية القسيسة «بولا وايت كاين» المستشارة الروحية لترامب (صور)

ترامب مع مستشارته
ترامب مع مستشارته الروحية، فيتو

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أمرٍ تنفيذيٍ يهدف إلى القضاء على ما سماه "التحيز ضد المسيحيين" في الحكومة الفيدرالية، من خلال مراجعة الوكالات للسياسات والممارسات التي يقول إنها "حاولت قمع الأنشطة والنشاط الديني".

 

كما عين ترامب، المدعية العامة الجديدة بام بوندي، لقيادة فريق العمل في وزارة العدل؛ للقضاء على ما سماه "التحيز المناهض للمسيحية داخل الحكومة الفيدرالية".

 

إنشاء مكتب الإيمان في البيت الأبيض 

كما أعلن ترامب عزمه إنشاء "مكتب إيمان" في البيت الأبيض، بقيادة القسيسة بولا وايت - كاين، التي عملت مستشارة روحية له لسنوات عديدة.

 

وبعد تعيين القسيسة بولا وايت - كاين، هذا الأسبوع، موظفة حكومية خاصة ومستشارة أولى لـ مكتب الإيمان بالبيت الأبيض، قالت إنها "تشرفت بالعمل مستشارة أولى للرئيس ترامب لمكتب الإيمان بالبيت الأبيض" مضيفة أنها تتطلع إلى "خدمة الناس من أتباع الديانات والعمل معًا على إحداث تأثير دائم وتغيير".

ترامب مع القسيسة الروحية، فيتو
ترامب مع القسيسة الروحية، فيتو

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" القسيسة بولا وايت - كاين، بأنها "أينما ذهبت، يحكم الله"، وتقول: "عندما أسير على أرض البيت الأبيض، يمشي الله على أرض البيت الأبيض"، وفق زعمها.

 

ولم تكن القسيسة بولا وايت - كاين، الوحيدة التي انضمت إلى "مكتب الإيمان"، إذ أعلن تعيينات جديدة، تضمنت جينيفر إس. كورن، كمساعدة نائبة للرئيس ومديرة الشؤون الدينية في مكتب الإيمان، إضافة إلى جاكسون لين، كمساعد خاص للرئيس ونائب مدير المشاركة الإيمانية، بعد أن عمل نائب مدير التواصل الإيماني لحملة ترامب - فانز 2024، وفق بيان للبيت الأبيض.

 

بولا وايت - كاين قسيسة ومستشارة روحية لـ ترامب

بولا وايت - كاين (58 عامًا) هي قسيسة تلفزيونية ومستشارة روحية لترامب، ولدت في ولاية ميسيسبي ونشأت في ماريلاند، وتحدثت كثيرًا عن نشأتها الصعبة.

 

اعتنقت وايت - كاين المسيحية في كنيسة الله في دمشق بعد أن قالت إنها "تلقت رؤية من الله"، وتزوجت مرتين سابقًا، وفي عام 2015، تزوجت من جوناثان كاين، موسيقي روك في فرقة "جورني".

فريق مكتب إيمان فى البيت الأبيض، فيتو
فريق مكتب إيمان فى البيت الأبيض، فيتو

وتشتهر بولا وايت - كاين بآرائها المثيرة للجدل خصوصًا لما يُعرف بـ "إنجيل الرخاء أو إنجيل الوفرة"، الذي يركز على أن "الله يبارك المؤمنين بالثروة المادية"، وكانت تشجع المصلين على التبرع لجمعيتها بما في ذلك اقتراحها أن يتبرع المتابعون براتب الشهر الأول، لكي ينالوا ثروة في الحياة الأبدية.

 

وايت - كاين أيضًا مؤسسة ورئيسة جمعية بولا وايت والمجلس الاستشاري الوطني للإيمان.

 

وترتبط وايت - كاين بعلاقة طويلة مع ترامب، إذ تعرفا بعضهما منذ أكثر من 20 عامًا، وكانت تعتبر دعمها له جزءًا من "الواجب الديني".

 

وكانت بولا وايت - كاين أول قسيسة تصلي في حفل تنصيب رئاسي، حيث اختارها ترامب لإلقاء دعاء أثناء أدائه اليمين الدستورية في ولايته الأولى.

 

وعندما كانت نتائج انتخابات 2020 لا تزال قيد الفرز، كانت المستشارة الروحية لدونالد ترامب تستدعي التدخل الإلهي، وانتشر فيديو على مواقع التواصل، تظهر فيه وهي تصلي بعبارات غير مفهومة، و"تدعو الملائكة" لنصرة دونالد ترامب بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2020.

 

وبعد خمس سنوات، يبدو أن صلاتها من أجل إعادة ترامب إلى البيت الأبيض قد استُجيبت.

 

تمتلك نفوذًا عالميًّا في ما يقرب من 200 دولة

ويقول البيت الأبيض عن وايت - كاين، إنها وسعت نفوذها عالميًّا في ما يقرب من 200 دولة خلال السنوات الأربعين الماضية، معتبرًا أنها "خدمت وقاتلت من أجل الحرية الدينية والحقوق الإنسانية، ودافعت عمن لا صوت لهم".

 

ويضيف البيت الأبيض أنها "مؤلفة مشهورة لأكثر الكتب مبيعًا في نيويورك تايمز، ومعلمة، وزوجة محبوبة، وأم، وجدة، ومرشدة، وشخصية تلفزيونية شهيرة، وواعظة بقيادة الروح لكلمة الله".

ووفق الموقع الإلكتروني لجمعيتها، "فالعالم يشعر بالتزامها (وايت - كاين) بالإنسانية حيث تمد يدها من خلال العديد من الجمعيات الخيرية، وتحقق رسالتها ودعوتها إلى تغيير حياة الناس وشفاء القلوب وكسب النفوس".

 

وقد حصلت على عدد كبير من الجوائز والأوسمة، بما في ذلك جائزة روزا باركس، وجائزة البوق، وجائزة حاكم فلوريدا، بحسب الموقع الإلكتروني للجمعية.

 

ومن جانب آخر، يهاجم البعض دورها في البيت الأبيض، قائلين إنه يتعارض مع الفصل بين الكنيسة والدولة.

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