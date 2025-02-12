حكام مباراتي غدا الخميس في ختام الجولة 13 بالدوري المصري الممتاز

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، حكام مباراتي غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من مسابقة الدوري المصري الممتاز على النحو التالي:

مباراة مودرن سبورت ضد طلائع الجيش

حكام مباراة مودرن سبورت وطلائع الجيش، فيتو

مباراة إنبي ضد الإتحاد السكندري

حكام مباراة إنبي والاتجاد، فيتو

مودرن يضم أحمد أيمن منصور

أعلن نادي مودرن سبورت، التعاقد مع أحمد أيمن منصور قادما من المصري البورسعيدي على سبيل الإعارة، من أجل تدعيم الصفوف لخوض ما تبقى من مباريات الدوري المصري.

ووقع أحمد أيمن منصور، على عقود انتقاله لمودرن سبورت في حضور الدكتور وليد دعبس رئيس مجلس الإدارة.

وعلى جانب آخر، كشف مصدر بنادي مودرن سبورت أن مسئولي النادي بدأوا مفاوضات مع المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة لخلافة الفرنسي فرانك دوماس في تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر، أن أنه تم الاتفاق مع المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة لخلافة الفرنسي فرانك دوماس.

موعد إعلان التعاقد مع بن شيخة

وأضاف المصدر، أن الإعلان الرسمي عن تعيين المدرب الجزائري لتدريب مودرن سبورت سيكون خلال ساعات.

وكان قد كشف مصدر بنادي مودرن سبورت منذ يومين في تصريحات تليفزيونية، عن اتجاه قوي داخل مجلس إدارة النادي لرحيل المدرب الفرنسي فرانك دوماس عن تدريب الفريق، وذلك عقب الهزيمة أمام غزل المحلة اليوم في الجولة الـ12 من الدوري المصري، لتكون الهزيمة الثالثة على التوالي بعد حرس الحدود والأهلي والمحلة.

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