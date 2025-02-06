اتجاه داخل مودرن سبورت لرحيل دوماس بعد الخسارة أمام المحلة

قال الإعلامي خالد الغندور، إن مصدر بنادي مودرن سبورت كشف عن وجود اتجاه قوي داخل مجلس إدارة النادي لرحيل المدرب الفرنسي فرانك دوماس عن تدريب الفريق.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "حاليًّا هناك مناقشات في مجلس إدارة مودرن سبورت للاستقرار على القرار ولكن من المتوقع أن يتم الإعلان عن إقالة دوماس من تدريب فريق وذلك عقب الهزيمة أمام غزل المحلة اليوم في الجولة الـ12 من دوري نايل".

وأكمل: "أحمد عيد عبد الملك المدرب السابق لنادي غزل المحلة مرشح لتدريب فريق مودرن سبورت خلفًا للفرنسي فرانك دوماس".

مباراة غزل المحلة ومودرن سبورت

وحقق فريق غزل المحلة فوزًا هامًّا على نظيره مودرن سبورت، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل عمرو الجزار هدف التقدم لصالح المحلة في الدقيقة 11، ثم تعادل محمد هلال في الدقيقة 40 لفريق مودرن سبورت من ركلة جزاء.

وتلقى محمود رزق لاعب فريق مودرن سبورت بطاقة حمراء في الدقيقة 26 بعد تدخل قوي على لاعب غزل المحلة.



وفي الشوط الثاني سجل غزل المحلة هدفًا عن طريق لاعبه عمرو الجزار قبل أن يتم إلغاؤه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 81 نجح محمد علي بن حمودة من تسجيل الهدف الثاني وهدف الفوز لزعيم الفلاحين.

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