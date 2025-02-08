مودرن يستقر على إقالة المدرب الفرنسي فرانك دوماس

استقر مجلس إدارة نادي مودرن سبورت على إقالة المدرب الفرنسي فرانك دوماس المدير الفني لفريق الكرة بالنادي.

إقالة فرانك دوماس

وجاء استقرار الإدارة على قرار إقالة فرانك دوماس بسبب سوء نتائج الفريق ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسميا عن إقالة دوماس خلال ساعات.

ويحتل مودرن سبورت المركز الأخير برصيد سبع نقاط.

مباراة غزل المحلة ومودرن سبورت

وحقق فريق غزل المحلة فوزًا هامًّا على نظيره مودرن سبورت، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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