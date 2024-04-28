استقالة عبد الحق بن شيخة من تدريب سيمبا التنزاني

كشفت صحيفة النهار الجزائرية، اليوم الأحد، عن استقالة المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة من منصبه كمدير فني لفريق سيمبا التنزاني.

بيان نادي سيمبا التنزاني

وقالت إدارة نادي سيمبا في بيان لها، اليوم الأحد، عبر الصفحة الرسمية في تويتر، إن عبد الحق بن شيخة قرر الرحيل رفقة مساعديه كمال بوجنان وفريد زميت، والعودة إلى الجزائر بسبب أمور عائلية.

كما كشفت أن عبد الحق بن شيخة قرر العودة إلى الجزائر. ليعمل بشكل مقرب من عائلته الصغيرة المتواجدة في الجزائر.

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وشكرت إدارة النادي التنزاني المدرب الجزائري بعدما قاد فريقه للفوز بالبطولة التنزانية.

بن شيخة يعود للجزائر

وكشفت مصادر لصحيفة النهار، أن نادي جزائري دخل في مفاوضات مع عبد الحق بن شيخة، في انتظار رد الأخير الذي سبق له رفض العمل في الجزائر وحتى تدريب المنتخب الجزائري.