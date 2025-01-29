مانشستر سيتي يفوز على بروج ويتأهل للملحق في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، فاز مانشستر سيتي على كلوب بروج بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

وتلقت شباك مان سيتي الهدف الأول في الدقيقة 45 عن طريق اللاعب أون ديكا.

وفي الشوط الثاني عاد السيتي وسجل ثلاثة أهداف عن طريق كوفاسيتش ومدافع بروج بالخطأ في مرماه وسافينو.

تشكيل مانشستر سيتي

حارس مرمى: أيدرسون

الدفاع: جفارديول — أكانجي — ستونز — نونيس

الوسط: جندوجان — كوفاسيتش — دي بروين

الهجوم: فودين — هالاند — بيرناردو سيلفا

موعد مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج

وانطلقت مباراة مانشستر سيتي ضد كلوب بروج اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي أمام كلوب بروج

ونلقت مباراة مانشستر سيتي أمام كلوب بروج اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN SPORTS 2.



ويمتلك مانشستر سيتي 11 نقطة فقط ويتأهل للملحق بينما يمتلك كلوب بروج 11 نقطة في المركز العشرين.

وأقيمت 18 مباراة في الجولة الثامنة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية.

مباريات الجولة الثامنة من دوري أبطال أوروبا

آيندهوفن ضد ليفربول.

بايرن ميونخ ضد سلوفان براتيسلافا.

بوروسيا دورتموند ضد شاختار.

باير ليفركوزن ضد سبارتا براج.

جيرونا ضد آرسنال.

برشلونة ضد أتالانتا.

بريست ضد ريال مدريد.

مانشستر سيتي ضد كلوب بروج.

يونج بويز ضد النجم الأحمر.

ليل ضد فينورد.

يوفنتوس ضد بنفيكا.

أستون فيلا ضد سيلتيك.

دينامو زغرب ضد ميلان.

إنتر ميلان ضد موناكو.

شتورم جراتس ضد لايبزيج.

سالزبورج ضد أتلتيكو مدريد.

سبورتينج لشبونة ضد بولونيا.

شتوتجارت ضد باريس سان جيرمان.

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