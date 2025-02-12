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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة سيلتك ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ، فيتو
بايرن ميونخ، فيتو

أعلن البلجيكي فينسنت كومباني، مدرب فريق بايرن ميونخ الألماني، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة سيلتك الإسكتلندي على ملعب سيلتك بارك، مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووصل بايرن ميونخ إلى ذلك الدور بعد إنهاء مرحلة الدوري في المركز 12 برصيد 15 نقطة، بينما تواجد سيلتك في المركز 21 برصيد 12 نقطة.

وسبق وأن تواجه الفريقان 4 مرات من قبل في دوري الأبطال وجميعها في دور المجموعات، وحقق البايرن خلالها 3 انتصارات وتعادل مرة واحدة.

تشكيل بايرن ميونخ أمام سيلتك

وفيما يلي تشكيل بايرن ميونخ:

مانويل نوير- دايوت أوباميكانو- جوشوا كيميتش- ليون جوريتسكا- هاري كين- ليروي ساني- إريك داير- أوليسيه- جيريرو- لايمر- جمال موسيالا.

ويتواجد على مقاعد بدلاء بايرن ميونخ كل من: أولريتش- أوربيج- كيم- جنابري- كومان- إيتو- بوي- فيدوفيتش- مولر- بوتشمان- ستانيسيتش- بافلوفيتش.

تشكيل سيلتك ضد بايرن ميونخ 

كما أعلن برندان رودجرز، مدرب سيلتك، تشكيل فريقه الذي جاء كالتالي:

كاسبر شمايكل- جونستون- تايلور- تروستي- إدا- كوهن- فيكرز- إنجيلس- مايدا- هاتاتي- مكجريجور.

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