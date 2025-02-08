السبت 08 فبراير 2025
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رياضة

الدوري الإيطالي، ريتيجي يقود أتالانتا للفوز على فيرونا 0/5 بسوبر هاتريك

أتالانتا، فيتو
أتالانتا، فيتو

انتهت مباراة هيلاس فيرونا ضد أتالانتا بنتيجة 0/5 للأخير، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت، على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي، في الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

سجل أهداف أتالانتا في شباك هيلاس فيرونا، ماتيو ريتيجي سوبر هاتريك في الدقائق 21 و25 و44 و56، إيديرسون في الدقيقة 37.

 

ريتيجي مهاجم أتالانتا، فيتو
ريتيجي مهاجم أتالانتا، فيتو

 

تشكيل هيلاس فيرونا ضد أتالانتا

حراسة المرمى: لورينز مونتيبو.

خط الدفاع: فلافيوس دانيليوتش، دييجو كوبولا، دانييلي جيلاردي، دوماجوي باراداريتش، جاكسون تشاتشوا.

خط الوسط: الشيخ نياسي، أنتوان بيرنيدي، توماس سوسلوف.

خط الهجوم: دانييل موسجويرا، أمين سار.

تشكيل أتالانتا أمام هيلاس فيرونا

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: بيرات ديمسيتي، إسحاق هين، ستيفان بوش، دافيد زاباكوستا.

خط الوسط: مارتن دي رون، إيديرسون، لازار ساماردزيتش، شارل دي كيتيلاري.

خط الهجوم: خوان كوادرادو، ماتيو ريتيجي.

 

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أتالانتا هيلاس فيرونا الدوري الإيطالي فيرونا

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