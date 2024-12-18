بالأرقام، موسم استثنائي يضع أديمولا لوكمان على عرش الكرة الأفريقية

قدم الدولي النيجيري أديمولا لوكمان، نجم فريق أتالانتا، موسمًا لافتًا للأنظار مع ناديه ومنتخب بلاده في عام 2024، توجه بالفوز بجائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا.

لوكمان أفضل لاعب في أفريقيا 2024

لوكمان تفوق على منافسين مميزين مثل المغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان، الإيفواري سيمون أدينجرا جناح برايتون، والغيني سيرهو جيراسي نجم بوروسيا دورتموند، إلى جانب الحارس الجنوب أفريقي رونوين ويليامز، من ماميلودي صن داونز.

لعب لوكمان دورا بارزا في بزوغ نجم منتخب بلاده النيجيري في نسخة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي لُعبت مطلع 2024.

وقاد أديمولا نيجيريا بفضل أهدافه للوصول للمباراة النهائية، بعدما سجل هدفين في دور الـ16، ضد الكاميرون، كما سجل هدف المباراة الوحيد ضد أنجولا في ربع النهائي.

لكن بلاده سقطت في الاختبار الأخيرة بالمباراة النهائية ضد كوت ديفوار، لكنه شارك أساسيا في النهائي لمدة 80 دقيقة في الخسارة 2-1.

أداء مذهل مع أتالانتا

خطف أديمولا الأنظار بسبب أدائه مع أتالانتا طوال الموسم الماضي، حيث كان سببا رئيسيا في دخول ناديه التاريخ بعد الفوز ببطولة الدوري الأوروبي.

فمع أتالانتا، ساهم لوكمان في فوز ناديه بأول لقب أوروبي عبر التاريخ، بعدما كان حاسما في الأدوار النهائية، حيث سجل هدفًا وصنع آخر في إياب نصف نهائي البطولة ضد مارسيليا.

وفي النهائي، أحرز لوكمان ثلاثية تاريخية في شباك باير ليفركوزن الألماني، الذي لم يكن يعرف طريق الخسارة قبل مواجهة كتيبة المدرب جاسبريني.

وخلال الموسم، شارك لوكمان في 45 مباراة بجميع المسابقات مع أتالانتا، ساهم فيها بتسجيل 27 هدفا (سجل 17 وصنع 10).

وحصد لوكمان جائزة لاعب الموسم بأتالانتا، كما تواجد في تشكيل أفضل لاعبي الدوري الأوروبي بالموسم الماضي.

ونجح الهداف النيجيري في تتويج مجهوده بالنهاية بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2024، بعدما تواجد في المركز الـ14 بترتيب جائزة الكرة الذهبية.

تطور مُلفت في أداء لوكمان

لا يزال لوكمان يسير بخطى ثابتة ويطور من مستوياته من أجل البقاء في القمة، وخلال الموسم الحالي، شارك النيجيري في 13 مباراة بالكالتشيو، ساهم فيهم بتسجيل 12 هدفًا (سجل 8 وصنع 4).

وفي دوري أبطال أوروبا، كان حاسما في وجود أتالانتا ضمن المراكز المتأهلة للدور التالي حتى الآن (الثالث عشر)، حيث سجل 3 أهداف وصنع هدفًا في 5 مباريات.

وفي المجمل، شارك النجم النيجيري في 19 مباراة بمختلف المسابقات، ساهم في تسجيل 16 هدفًا (سجل 11 وصنع 5).

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