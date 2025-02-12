الأربعاء 12 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تجدد المشاجرة بين عائلتين داخل مستشفى الفيوم العام وإصابة شخصين

مستشفى الفيوم العام،
مستشفى الفيوم العام، فيتو

تجددت مشاجرة  داخل مستشفى الفيوم العام، بين عائلتين، باستخدام الأسلحة البيضاء، وأصيب فيها شخصان تم نقلهما إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، وأخطرت نقطة شرطة مستشفى الفيوم العام، وتم السيطرة على طرفي المشاجرة.

بداية المشاجرة بين عائلتين بالفيوم

وكانت مشاجرة قد نشبت بين عائلتين، بحي كيمان فارس، بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، بسبب خلافات الجيرة،  واُستخدمت فيها الأسلحة البيضاء،  وأصيب فيها 4 اشخاص، تم نقلهم إلي مستشفي الفيوم العام، وأثناء تواجد أسرتي المصابين داخل فناء المستشفى، تجددت المشاجرة مرة أخري وأصيب شخصين، وتمكنت نقطة شرطة المستشفى من السيطرة علي طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر قسم أول الفيوم لإخطار النيابة العامة.

أصل المشاجرة وقرار النيابة العامة

وتلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين في حي كيمان فارس دائرة القسم، ووجود مصابين، وانتقلت قوة من قسم شرطة أول الفيوم الي موقع مكان البلاغ، وتم السيطرة المشاجرة وضبط طرفيها، ودفع مرفق الإسعاف، بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

حالة الطقس غدا الخميس 13-2-2025 في محافظة الفيوم

وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على المشاجرة، والتحفظ علي طرفيها، وتبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما، وألقى كل منهما اللوم على الآخر، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال طرفي المشاجرة، وأخطرت النيابة المختصة، وطلب وكيل النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وقرر التحفظ على المصابين لحين الانتهاء من التحقيقات، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم اصابة شخصين الاسلحة البيضاء النيابة المختصة بسبب خلافات الجيرة شرطة النجدة قسم اول الفيوم قسم شرطة أول الفيوم مستشفي الفيوم العام مشاجرة داخل مستشفي

مواد متعلقة

حالة الطقس غدا الخميس 13-2-2025 في محافظة الفيوم

جامعة الفيوم تكرم حفظة القرآن الكريم من أبناء العاملين

نيابة بندر الفيوم تقرر حبس حداد 4 أيام بتهمة اغتصاب ابنته

تأخروا عن طابور الصباح، وكيل تعليم الفيوم يحيل مدير مدرسة ومعلميها للتحقيق

ads

الأكثر قراءة

ترامب يريد فتحة البحر بين قبرص ومصر، مقترح ضم غزة إلى سيادة تركيا يثير الجدل

مجلس الوزراء يناقش غدا حزمة الحماية الاجتماعية.. ومدبولي يعقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي

شعبة الذهب: ارتفاعات كبيرة في الأسعار خلال 2025

بعد تفعيل بند شرائه، كشف حساب كهربا مع الأهلي والاتحاد الليبي

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

أسعار سبائك الذهب بالصاغة، السبيكة 1 جرام تتخطى الــ 5 آلاف جنيه

ارتفاع درجات الحرارة بدءًا من الأسبوع المقبل

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 12-2-2025 في الأسواق

منوعات

المزيد

ضباب برائحة كيميائية يثير الذعر والقلق في فلوريدا

بريطاني خسر 40 مليار جنيه في القمامة عام 2013، ويفكر بشراء مقلب النفايات للبحث عنها

عراقي يعاقب أبناءه صعقا بالكهرباء لرسوبهم في الامتحانات

تايلور سويفت توزع أموالًا على العمال في إحدى الحفلات (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الأربعاء 12-2-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025 في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 12-2-2025 في الأسواق

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-2-2025 في مصر (آخر تحديث)

المزيد
ads

انفوجراف

الإمارات والبحرين ضمن القائمة.. أكبر مصدري الألومنيوم إلى أمريكا في 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحشرات في المنام وعلاقته بالأعداء ووجود الكثير من الخصومات

هل كان المشركون يعبدون الجن؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير رؤية الملح في المنام وعلاقتها بجلب البركات والخير

المزيد
الجريدة الرسمية