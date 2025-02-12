تجدد المشاجرة بين عائلتين داخل مستشفى الفيوم العام وإصابة شخصين

تجددت مشاجرة داخل مستشفى الفيوم العام، بين عائلتين، باستخدام الأسلحة البيضاء، وأصيب فيها شخصان تم نقلهما إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، وأخطرت نقطة شرطة مستشفى الفيوم العام، وتم السيطرة على طرفي المشاجرة.

بداية المشاجرة بين عائلتين بالفيوم

وكانت مشاجرة قد نشبت بين عائلتين، بحي كيمان فارس، بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، بسبب خلافات الجيرة، واُستخدمت فيها الأسلحة البيضاء، وأصيب فيها 4 اشخاص، تم نقلهم إلي مستشفي الفيوم العام، وأثناء تواجد أسرتي المصابين داخل فناء المستشفى، تجددت المشاجرة مرة أخري وأصيب شخصين، وتمكنت نقطة شرطة المستشفى من السيطرة علي طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر قسم أول الفيوم لإخطار النيابة العامة.

أصل المشاجرة وقرار النيابة العامة

وتلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين في حي كيمان فارس دائرة القسم، ووجود مصابين، وانتقلت قوة من قسم شرطة أول الفيوم الي موقع مكان البلاغ، وتم السيطرة المشاجرة وضبط طرفيها، ودفع مرفق الإسعاف، بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على المشاجرة، والتحفظ علي طرفيها، وتبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما، وألقى كل منهما اللوم على الآخر، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال طرفي المشاجرة، وأخطرت النيابة المختصة، وطلب وكيل النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وقرر التحفظ على المصابين لحين الانتهاء من التحقيقات، وتولي التحقيق.

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