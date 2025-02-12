الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين تولسى جابارد مديرة للمخابرات

صوتت أغلبية مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، بالموافقة على قرار تعيين جولسي جابارد، مديرة للاستخبارات الوطنية.

تعيين جولسي جابارد مديرة للاستخبارات الوطنية

كان المجلس قد صوت يوم الاثنين على الماضي قدما في عملية الترشيح التي صاحبها الكثير من الجدل في الولايات المتحدة، وسط تحفظات ومخاوف داخل غرفتي الكونجرس.

وتعد غابارد أحد أكثر خيارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إثارة للجدل؛ لافتقارها الخبرة الاستخباراتية، لكنها حظيت بتأكيد مجلس الشيوخ وصوت لها 52 عضوا بالموافقة على تعيينها مقابل 48 رفضوا ذلك.

كان اللافت انضمام زعيم الأغلبية السابق في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، وهو جمهوري، إلى الديمقراطيين في التصويت ضد تأكيدها.

وغابارد هي نائبة ديمقراطية سابقة، وقد أثارت الجدل في وقت سابق بتصريحات عن الشأن الروسي والنظام السوري.

وكانت غابارد أعلنت انسحابها من الحزب الديمقراطي عام 2022، ووصفت الحزب آنذاك بأنه "مجموعة من النخب تدفع نحو الحروب"، وفي أكتوبر الماضي، كشفت عن انضمامها إلى الحزب الجمهوري.

ترامب أعلن اخيتارها بمجرد فوز رئاسته

غابارد من قدامى المحاربين في الحرس الوطني بالجيش الأمريكي، ولم تخدم قط في لجنة استخباراتية، ما أثار شكوك بعض أعضاء مجلس الشيوخ في اختيارها للمنصب الذي يشرف على جميع وكالات الاستخبارات الأمريكية وعددها 18، بعدما أعلن ترامب اختيارها بمجرد فوزه برئاسة الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي.

وعبر النواب عن شكوكهم بسبب تصريحات سابقة أدلت بها واعتبرت تعاطفًا مع الهجوم الروسي على أوكرانيا ودفاعًا عن نظام بشار الأسد المخلوع، وقد زارته في سوريا عام 2017 بينما كان خاضعًا للعقوبات الأمريكية.

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