الخميس 13 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حملة أمنية في أسوان تضبط 4 قضايا مخدرات وتنفيذ 818 حكما قضائيا 

حملة أمنية فى أسوان
حملة أمنية فى أسوان

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

ضبط قائد سيارة لأداء حركات استعراضية في موكب زفاف بطوخ

السجن 6 سنوات لـ هاكر اخترق حسابات 100 فتاة قاصر لابتزازهن

حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في أسوان

وأسفرت الجهود عن ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة  ضُبط خلالهم (أكثر من 6 كيلوجرامات لمخدر الحشيش – 4 كيلوجرامات لمخدر البانجو - كمية لمخدري "الهيروين، الشابو") بحوزة (5 متهمين "لـ4 منهم معلومات جنائية").
 

كما ضبط قطعة سلاح ناري "بدون ترخيص".. عبارة عن (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات)، وتنفيذ 818 حكما قضائيا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأسلحة النارية المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام المحكوم عليهم حائزي الاسلحة النارية مخدر البانجو مخدر الشابو مديرية أمن أسوان

مواد متعلقة

ضبط قائد سيارة لأداء حركات استعراضية في موكب زفاف بطوخ

السجن 6 سنوات لـ هاكر اخترق حسابات 100 فتاة قاصر لابتزازهن

ضبط شخصين بالإسماعيلية بتهمة النصب على راغبى السفر لأداء مناسك العمرة

ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب على المواطنين بمدينة نصر

إصابة 5 سيدات في حريق داخل منزل بأسيوط

نجاة كمال أبو رية من حادث مروع أعلى وصلة دهشور بأكتوبر

القبض على شاب طعن أمين شرطة داخل مسجد بأسوان

الداخلية تكشف ملابسات اعتداء جزار على سيدة بالضرب في الإسماعيلية
ads

الأكثر قراءة

كشف تفاصيل ليلة الهروب من سوريا، نجل بشار الأسد يثير ضجة بفيديو ومنشور

قفزة كبيرة في سعر الدولار بالبنك المركزي ختام تعاملات اليوم الأربعاء

احذروا الصباح الباكر، الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

في خطاب رسمي، الأهلي يهدد اتحاد الكرة باللجوء إلى فيفا بسبب الأخطاء التحكيمية

إحالة مدير مدرسة بالجيزة للشئون القانونية بسبب الإخلال بالعملية التعليمية

تزعم مخاطبة الملائكة واستدعاء تدخل الرب، حكاية القسيسة «بولا وايت كاين» المستشارة الروحية لترامب (صور)

شعبة الذهب: ارتفاعات كبيرة في الأسعار خلال 2025

بعد تفعيل بند شرائه، كشف حساب كهربا مع الأهلي والاتحاد الليبي

منوعات

المزيد

يابانية تتناول وجبة عمرها عامين للتواصل الروحي مع زوجها المتوفى

الأمير هاري يشرح لنجله إرث والدته الأميرة ديانا الإنساني (فيديو)

ضباب برائحة كيميائية يثير الذعر والقلق في فلوريدا

بريطاني خسر 40 مليار جنيه في القمامة عام 2013، ويفكر بشراء مقلب النفايات للبحث عنها

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الأربعاء 12-2-2025

سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم الأربعاء 12-2-2025

تراجع أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء، وهذا العيار يسجل 4090 جنيها

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 12-2-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

خطر على إسرائيل.. 8 تصريحات صادمة لمسئول سابق بالموساد حول مقترح ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 13 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 13 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

ما حكم الاحتفال بالفلانتاين؟، الإفتاء تحسم الجدل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية