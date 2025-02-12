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محافظات

بسبب خلافات الجيرة، إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالفيوم

قسم أول الفيوم، فيتو
قسم أول الفيوم، فيتو

أصيب 4 أشخاص من الفيوم، في مشاجرة نشبت بين عائلتين، بحي كيمان فارس، بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، بسبب خلافات الجيرة، واستخدمت فيها الأسلحة البيضاء، بدأت الخلافات بمشادة كلامية وتطورت إلى مشاجرة بالأسلحة.

تفاصيل المشاجرة وقرار النيابة العامة

وتلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين في حي كيمان فارس دائرة القسم، ووجود مصابين، وانتقلت قوة من قسم شرطة أول الفيوم إلى موقع مكان البلاغ، وتم السيطرة المشاجرة وضبط طرفيها، ودفع مرفق الإسعاف، بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

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وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على المشاجرة، والتحفظ على طرفيها، وتبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما، وألقى كل منهما اللوم على الآخر، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال طرفي المشاجرة، وأخطرت النيابة المختصة، وطلب وكيل النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وقرر التحفظ علي المصابين لحين الانتهاء من التحقيقات، وتولي التحقيق.

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