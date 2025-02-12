نيابة بندر الفيوم تقرر حبس حداد 4 أيام بتهمة اغتصاب ابنته

تجرد أب من إنسانيته وتخلى عن آدميته ونهش لحم طفلته ولوث شرفها بيده مستغلا ضعفها، واعتاد على معاشرتها معاشرة الأزواج، حتى أنها لم تجد أمامها ملاذ إلا فضح أمره، وروت لأمها ما فعله والدها معها طيلة شهرين كاملين منذ انفصاله عن الأم.

تفاصيل الواقعة

كانت "حنان. ق.م" ربة منزل في العقد الرابع من العمر ، مقيمة بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، تقدمت ببلاغ إلى مأمور قسم شرطة أول الفيوم، تتهم فيه طليقها المقيم حي الصيفية، دائرة القسم، بالتعدي جنسيًا على ابنتهما، التي تبلغ من العمر 13 سنة.

وأكدت الأم أن طليقها عاشر ابنته بالإكراه عدة مرات وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم أول الفيوم من ضبط المشكو في حقه، " عبدالله.ش.أ " 46 عاما ويعمل حداد، واعترف بارتكاب الواقعة تحت تأثير المخدرات، وكشفت تحريات المباحث بأن الأب اعتاد تعاطي مخدر الاستروكس، ومشاهدة افلام البورنو.

اقوال الام امام النيابة العامة

وقالت الأم فى تحقيقات النيابة العامة أن طليقها تحول إلى شيطان، وفقد عقله وتجرد من كل مشاعر الأبوة والإنسانية واعتدى على طفلتهم" أمل " البالغة من العمر 13 عاما، وكان يقترف ذلك لمدة شهرين بداخل شقته بحي الصيفية، وقضى على براءتها تماما حتى أنها لم تجد أمامها سبيلا إبلاغ قسم الشرطة لإنهاء معاناتها مع والدها.

اعترافات الضحية بتفاصيل الواقعة

وروت الطفلة تفاصيل ما تعرضت له، وقالت إن والدها اعتاد على معاشرتها من الخلف منذ شهرين وكان يهدد ها بالضرب وأحيانا بالقتل أحيانا أخرى، إذا أخبرت أحد وفضحت أمره بما يفعله معها، وخوفها منه اسكتها عما يمارسه، واضطرت إلى اخبار والدتها للتخلص من تعذيب والدها بما يفعله معها.

وأمرت نيابة بندر الفيوم بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وعرض الضحية على الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليها.

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