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محافظات

بالأسماء، إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي

سيارة إسعاف، فيتو
سيارة إسعاف، فيتو

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة تابعة لهيئة الاوقاف المصرية علي طريق اسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق محافظه الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل انقلاب سيارة هيئة الأوقاف واسماء المصابين

وكان مدير أمن الفيوم، اللواء احمد عزت، قد تلقي اخطارا، من إدارة تأمين الطرق والمنافذ، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة رقم  1245- ع.ر، تابعة لهيئة الاوقاف النصرية، علي طريق اسيوط الصحراوي الغربي، بسبب انفجار الاطار الخلفي للسيارة، وعلي الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 4 أشخاص وهم: " أحمد محمد محمد حسين " 55 عاما، موظف بالديوان العام باوقاف الدقي، ومقيم بحي بولاق، و" محمود حنفي عبد المعبود " 35 عاما، مهندس مساحه، مقيم بالبدرشين بالجيزة، و" علي محروس محمد محمود " 57سنه، مقيم بمدينه 6 اكتوبر، و"محمد محمود محمد طلبه"، 56 سنه، فني مساحه، ومقيم بالبدرشين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام .

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وتحرر  محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة، وانتدب وكيل النيابة، مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية السائق عن الواقعة، وإعداد تقرير عن حالة المركبة ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة بها، وتولي التحقيق.

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