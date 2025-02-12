الأربعاء 12 فبراير 2025
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حوادث

ضبط شخصين بالإسماعيلية بتهمة النصب على راغبى السفر لأداء مناسك العمرة

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى تسهيل سفرهم لأداء مناسك العمرة.


نصب على راغبى السفر لأداء مناسك العمرة بالإسماعيلية 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين- مقيمان بنطاق محافظتى"الإسماعيلية، الدقهلية") بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر لأداء مناسك العمرة من خلال الترويج لنشاطهما الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى والاستيلاء على مبالغ مالية منهم من خلال تحويلها على محافظ إلكترونية بدعوى إنهاء إجراءات السفر "على خلاف الحقيقة".

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وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن "الإسماعيلية، الدقهلية" تم ضبطهما، وبحوزتهما (4 هواتف محمولة" بفحصهم فنيًا تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى"- مبالغ مالية من متحصلات نشاطهما الإجرامى)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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