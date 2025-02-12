إصابة 5 سيدات في حريق داخل منزل بأسيوط

أصيبت 5 سيدات، إثر نشوب حريق داخل منزل بقرية منشية ناصر بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، وتم نقلهن إلى مستشفى ديروط المركزي.

حريق داخل منزل بأسيوط



تعود تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد ورود بلاغا من مستشفى ديروط المركزي بوصول كل من، نادية عاطف، ومنى رزق، وسعدية عبد الحميد، وسلوى نادي، وفاطمة صالح مصابات بأماكن متفرقة بالجسم إثر نشوب حريق.



وبسؤالهن أقرا بأنه اندلع حريق بالفرن البلدي بمنزلهن مما أسفر عن إصابتهن وتم عمل الإسعافات الأولية لهن، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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