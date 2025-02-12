ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب على المواطنين بمدينة نصر

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى"بدون ترخيص"بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين.

ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان وأمكن ضبطه، وبحوزته (عدد من الإستمارات والشهادات الدراسية منسوبة للكيان "خالية البيانات"–مطبوعات دعائية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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