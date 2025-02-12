إنجاز شخصي جديد ينتظر محمد صلاح في الديربي أمام إيفرتون

ديربي الميرسيسايد، يحل ليفربول، الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، ضيفا أمام نظيره إيفرتون اليوم الأربعاء علي أرضية ملعب "جوديسون بارك" ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر المؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

إنجاز جديد ينتظر محمد صلاح

وينتظر الملك المصري انجاز جديد في مباراة اليوم حيث يمتلك صلاح 21 مساهمة تهديفية خارج ملعبه هذا الموسم (13 هدفًا و8 تمريرات حاسمة)، وهو نفس الرقم الذي حققه ‎آندي كول مع ‎نيوكاسل في موسم 1993-1994، ما يعني أن أي مساهمة جديدة ستضعه في القمة منفردًا

و يتصدر صلاح قائمة هدافي البريميرليج حاليًا بـ 21 هدفًا، متفوقًا على إيرلينج ‎هالاند بفارق هدفين.

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون

تنطلق مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة إيفرتون ضد ليفربول

تذاع مباراة إيفرتون ضد ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 2.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 56 نقطة، ويتواجد إيفرتون في المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة.

ويسعى الريدز إلى توسيع فارق النقاط مع وصيفه آرسنال من 6 إلى 9 نقاط، بينما يطمح التوفيز إلى الفوز والارتقاء إلى المركز الثالث عشر والابتعاد عن صراع الهبوط.

الديربي الأخير على ملعب جوديسون بارك

سيكون جوديسون بارك، ملعب نادي ايفرتون منذ عام 1892، مسرحًا لديربي مرسيسايد للمرة الأخيرة حيث يتطلع المضيف إلى عرقلة مساعي ليفربول الساعي لإحراز لقب الدوري الإنجليزي.

ويودع إيفرتون ملعبه جوديسون بارك، الذي افتتح لأول مرة عام 1892، في نهاية هذا الموسم لينتقل لملعبه الجديد براملي-مور دوك.

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